Gerry Weber Aktie: 370 – 390 Mio. Euro Umsatzziel 2020!

Wer weiß, ob es dieses Jahr wieder Börsenhandel in Aktien der Gerry Weber International AG (kurz „Gerry Weber") geben wird. Das hängt davon ab, ob die neuen Großaktionäre ein Interesse an einem Börsenhandel haben. Denn die Kleinaktionäre gibt es nicht mehr – im Zuge der Insolvenz in Eigenverwaltung erlitten diese einen Totalverlust. Es gab einen massiven Kapitalschnitt, und auch die wenigen ...



