Gerry WeberIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Gerry Weber, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 22:13 Uhr) mit 0.07 EUR sehr stark im Plus (+15.81 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben Gerry Weber nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gerry Weber wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Gerry Weber auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Gerry Weber-RSI ist mit einer Ausprägung von 75,64 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 87,77, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Gerry Weber erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 6 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerry Weber vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3,18 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5295,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,059 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Gerry Weber erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.