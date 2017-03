Gerrit Pohl wechselt von Microsoft zur ADAC SE - Der neue Chief Digital Officer tritt am 1. März seinen Job an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

München (ots) -Gerrit Pohl übernimmt ab sofort die Leitung des Ressorts "DigitalePlattformen" in der ADAC SE. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge vonManolito Utech an, der diesen Bereich seit September 2015kommissarisch geleitet hat und sich jetzt wieder anderen Aufgabeninnerhalb der ADAC SE widmen wird. Der Vorstand der ADAC SE danktManolito Utech für seine hervorragende Arbeit."Die Mobilität verändert sich rasant und wir als ADAC SE müssendie digitale Transformation unserer Produkte und Dienstleistungenzügig vorantreiben", so ADAC SE-Vorstand Ralf Spielberger. "MitGerrit Pohl konnten wir einen ausgewiesenen Experten gewinnen, deruns mit seiner Erfahrung ganz neue Blickwinkel eröffnen kann. Wirfreuen uns auf die spannende Zusammenarbeit und eine erfolgreiche,gemeinsame Zukunft."Nach Stationen bei Gruner + Jahr in der Geschäftsleitung desDigital Center und Head of Digital bei Axel Springer Media House warGerrit Pohl zuletzt bei Microsoft Deutschland als Leiter des BereichsGo-to-Market & Cloud Innovation tätig.