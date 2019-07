Gerresheimer mit starkem zweiten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Finanztrends Video zu Gerresheimer



mehr >

Düsseldorf (ots) -- Umsatzerlöse steigen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,2 %auf EUR 356,5 Mio.- Adjusted EBITDA im 2. Quartal 2019 bei EUR 74,2 Mio. (2. Quartal2018: EUR 71,1 Mio.), ohne Berücksichtigung der Ausbuchung vonbedingten Kaufpreisbestandteilen im Zusammenhang mit dem Erwerbder Sensile Medical von EUR 26,2 Mio.- Umsatzprognose unverändert bestätigt, Prognose für daswährungsbereinigte Adjusted EBITDA für 2019 bei rund EUR 295Mio. (Bandbreite: plus/minus EUR 5 Mio.), ohne Berücksichtigungder Ausbuchung von bedingten Kaufpreisbestandteilen aus demErwerb der Sensile Medical von EUR 118,5 Mio. im ersten Halbjahr2019- Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt auf EUR 1,87- Neues Projekt von Sensile Medical: Mikropumpe zur Behandlung vonHerzinsuffizienzDie Gerresheimer AG hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres2019 (1. März 2019 bis 31. Mai 2019) mit starkem Umsatzwachstumabgeschlossen. "Unser zweites Quartal verlief erfolgreich. DieDynamik in unserem Geschäft ist weiterhin hoch. Zu dem gutenUmsatzwachstum haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Ich binzuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2019 alle erreichen werden.Die Mikropumpe von Sensile Medical für die Parkinson-Therapie isterfolgreich im europäischen Markt im Einsatz und entwickelt sichpositiv. Hoch interessant ist darüber hinaus ein neues Projekt zurBehandlung von Herzinsuffizienz, dessen Grundlage derzeit gelegtwird", kommentierte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender derGerresheimer AG.Gerresheimer hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019 dieUmsatzerlöse um 7,2 Prozent auf EUR 356,5 Mio. gesteigert, imVorjahresquartal lagen die Umsatzerlöse bei EUR 332,6 Mio. Im zweitenQuartal 2019 hat sich das Spritzengeschäft gut entwickelt. Auch dieUmsatzerlöse mit pharmazeutischen Primärverpackungen aus Kunststoffsind gewachsen. Das Geschäft mit medizinischen Kunststoffsystemen warstabil. Die Umsatzerlöse mit Primärverpackungen aus Behälterglas sindgestiegen, insbesondere durch die Nachfragesteigerung derKosmetikkunden. Das Geschäft mit Injektionsfläschchen, Ampullen undKarpulen lief insbesondere in Europa und Asien gut.Gerresheimer verfolgt zahlreiche Projekte für profitables Wachstumsowie höhere Produktivität. Diese werden systematisch umgesetzt undliegen gut im Plan. Dazu gehört unter anderem der Ausbau derSpritzenproduktion im Werk in Bünde und der Ausbau des Werks imbrasilianischen Anapolis für pharmazeutische Primärverpackungen ausKunststoff. Im Behälterglaswerk in Essen wird die Schmelzwanneerneuert werden und gleichzeitig die Kapazitäten und Automatisierungausgebaut.Konkret wurden im zweiten Quartal 2019 Investitionen im Umfang vonEUR 28,6 Mio. getätigt. Schwerpunkte waren der weitere Ausbau derInhalator-Produktion im Werk in Horsovsky Tyn in Tschechien sowie dieSchaffung weiterer Produktionskapazitäten und der Ausbau desProduktportfolios. Weitere Investitionen im zurückliegenden Quartalbetrafen die Anzahlung für die Ofenreparatur in Essen sowie dieModernisierung und Automatisierung der Produktionsanlagen mehrererWerke.Auch beim Tochterunternehmen Sensile Medical gibt es Fortschritte:Die tragbare Mikro-Infusionspumpe, die speziell von Sensile Medicalfür EVER Pharma entwickelt wurde, wurde bereits in mehrereneuropäischen Ländern zur Parkinson-Therapie eingeführt. DieseMikropumpe ermöglicht Parkinson-Patienten mehr Autonomie im Alltag.Das breite Einsatzfeld der Mikropumpe und des modularenStandardkonzepts zeigt sich in einem neuen vielversprechenden Projektmit großem Marktpotenzial. Die Mikropumpe soll in der Therapie vonHerzinsuffizienz zum Einsatz kommen. Die Grundlagen für dieses neueProjekt werden aktuell geschaffen.Das Adjusted EBITDA ist von EUR 71,1 Mio. im Vorjahresquartal aufEUR 74,2 Mio. im zweiten Quartal 2019 gestiegen. Darin ist derSondereffekt von EUR 26,2 Mio. aus der Ausbuchung von bedingtenKaufpreisbestandteilen aus dem Erwerb der Sensile Medical nichtenthalten.Das Konzernergebnis lag im zweiten Quartal 2019 bei EUR 47,1 Mio.,nach EUR 19,3 Mio. im Vorjahresquartal. Das bereinigteKonzernergebnis nach nicht beherrschenden Anteilen betrug EUR 58,7Mio. nach einem Vorjahreswert von EUR 26,0 Mio. Das zweite Quartal2019 wurde dabei durch den positiven Effekt aus der Ausbuchung vonbedingten Kaufpreisbestandteilen beeinflusst. Das bereinigte Ergebnisje Aktie nach nicht beherrschenden Anteilen belief sich auf EUR 1,87im zweiten Quartal 2019 bei einem Vorjahreswert von EUR 0,83.Der Adjusted EBITDA Leverage (Nettofinanzschulden im Verhältniszum Adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate) reduzierte sichtemporär auf das 2,3-fache. Der Rückgang ist auf das höhere AdjustedEBITDA zurückzuführen.AusblickFür das Geschäftsjahr 2019 geht Gerresheimer von folgendenErwartungen aus, gemessen jeweils zu konstanten Wechselkursen:- Im Geschäftsjahr 2019 sollen die Umsatzerlöse in einerBandbreite von rund EUR 1,4 Mrd. bis EUR 1,45 Mrd. liegen.- Im Geschäftsjahr 2019 rechnet das Unternehmen mit einem AdjustedEBITDA von rund EUR 295 Mio. (Bandbreite: plus/minus EUR 5 Mio.)nach einem Vergleichswert von EUR 289,1 Mio. im Geschäftsjahr2018. Nicht enthalten ist dabei der bereits im ersten Halbjahr2019 realisierte sonstige betriebliche Ertrag in Höhe von EUR118,5 Mio. aufgrund der Ausbuchung von bedingtenKaufpreisbestandteilen aus dem Erwerb der Sensile Medical.- Die Investitionen im Verhältnis zu den Umsatzerlösen werden 2019bei rund 12 % liegen.Die am 14. Februar 2019 veröffentlichten mittelfristigenIndikationen bleiben unverändert.Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter:www.gerresheimer.com/investor-relations/berichtePressekontakt:Jens KürtenGroup Senior Director Communication & MarketingPhone +49 211 6181-250Fax +49 211 6181-241jens.kuerten@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell