Gerresheimer ist ab sofort ein klarer Kauf!

Anleger, die Gerresheimer im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Denn der Kurs springt satte rund sieben Prozent in die Gewinnzone. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 93,90 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Im Chart waren bisher 88,15 EUR dieser markante Wendepunkt. Anleger sollten Gerresheimer also unbedingt im Auge behalten.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn diese Linie verläuft bei 69,71 EUR, sodass für Gerresheimer Aufwärtstrends gelten. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

