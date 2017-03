Gerresheimer: BlackRock unter 3 Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung am gezeichneten Kapital der Gerresheimer AG mit Wirkung zum 14. März 2017 auf 2,99 Prozent verkleinert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 3,01 Prozent direkt am gezeichneten Kapital beteiligt gewesen. Inklusive der Finanzinstrumente in Höhe von 0,42 (0,32) Prozent konnte der Stimmrechtsanteil trotzdem leicht von zuvor 3,33 Prozent auf 3,42 Prozent zulegen. Damit rangiert BlackRock unter den acht größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist die NN Group N.V., die nach Angaben des Düsseldorfer Verpackungsherstellers 5,2 Prozent hält. Es folgen die APG Asset Management N.V. mit 5,10 Prozent und die BNP Paribas Investment Partners S.A. mit einem Stimmrechtsanteil von 5,07 Prozent. Die Eton Park Overseas Fund, Ltd. befindet sich im Besitz von 4,92 Prozent. Die Franklin Advisory Services, LLC hält 1.485.300 Gerresheimer-Aktien, was einem Stimmrechtsanteil von 4,73 Prozent entspricht.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 32,34 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Gerresheimer. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,66 Prozentpunkte erhöht.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Michael Garth.