Gerresheimer: BlackRock überschreitet 3-Prozent-Schwelle!

Die BlackRock, Inc. hat bei der Gerresheimer AG zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent erneut überschritten. Mit Wirkung zum 7. Februar 2017 hielt der weltgrößte Vermögensverwalter insgesamt 945.070 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 3,01 Prozent. Damit rangiert BlackRock unter den sechs größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist die APG Asset Management N.V., die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 5,1 Prozent hält. Es folgen die BNP Paribas Investment Partners S.A. mit 5,07 Prozent und Templeton Investment Counsel, LLC mit einem Stimmrechtsanteil von 4,31 Prozent. Die WS Management LLLP befindet sich im Besitz von 3,10 Prozent. Die Old Mutual plc hält nach der jüngsten Meldung 945.130 Aktien, was einem Stimmrechtsanteil von 3,01 Prozent an Gerresheimer entspricht. Die Norges Bank verringerte ihren Anteil am 10. Januar 2017 auf 2,91 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Gerresheimer AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

F&C European Small Cap ex UK Fund

4,56

PineBridge Europe Small Cap Equity Fund

4,45

S4A Pure Equity Germany

3,84



