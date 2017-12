Gerresheimer Aktie: Umsatz- und Gewinnrückgang!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

der Trend aus dem 1. Quartal hat sich im Jahresverlauf fortgesetzt. Auch im 3. Quartal musste Gerresheimer einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Der Umsatz gab um 5,4% nach, das operative Ergebnis sank um 8,7%, und das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäften reduzierte sich sogar um 18%. Diese Entwicklung hatte im Wesentlichen zwei Ursachen: 1. Die Nachfrage nach medizinischen Kunststoffsystemen ist bei einigen Pharmakunden, bei denen Gerresheimer Alleinlieferant ist, weiterhin rückläufig.

2. Die Verkäufe im Inhalatorgeschäft standen ebenfalls unter Druck. Insbesondere die Kunden aus den USA, die für rund ein Viertel der Umsätze verantwortlich sind, haben sich bei Bestellungen zurückgehalten. Sie wollen die Entwicklung rund um Obamacare abwarten. In erster Instanz ist USPräsident Trump mit seinen Reformplänen imSenat gescheitert. Die Investitionszurückhaltung der US-Kunden dürfte aber anhalten, da Trump an seinen Plänen, Obamacare abzuschaffen, festhält und das Gesundheitssystem per Dekret ändern will.

Gestützt auf die Auftragseingänge für das 4. Quartal rechnet der Konzern mit einer Belebung der Geschäftstätigkeit. Das währungsbereinigte Umsatzziel von 1,4 Mrd € wird vom Management für „schwer realisierbar“ gehalten. Sollte das Umsatzziel verfehlt werden, würde auch der Gewinn pro Aktie um bis zu 0,17 € je Aktie niedriger ausfallen. Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 4,25 € wurde ursprünglich in Aussicht gestellt. An der Prognose für 2018 wurde hingegen festgehalten.

