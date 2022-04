Gerresheimer Aktie mit Luft nach oben? Prognose angehoben – Q1 lief einfach gut.

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":



Gerresheimer Aktie rund 30,00 EUR unter den Sommerhochs 2021. Heute könnte die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) die Basis für ein günstiges Grundrauschen gelegt haben: Drei Jahre nach Einführung des Strategieprozesses formula G, der die Geschäftstätigkeit auf Megatrends wie Gesundheit, Nachhaltigkeit und Biotech ausrichtet und auf nachhaltiges sowie profitablen Wachstums abzielt, hat Gerresheimer bereits in 2021 ein Rekordergebnis erzielt, was sich nun fortsetzt: „Wir haben ein hervorragendes erstes Quartal geliefert. Unsere Wachstumsinvestitionen zahlen sich aus“, sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. Im ersten Quartal trugen alle Geschäftsbereiche zu einem zweistelligen Umsatzwachstum bei. „Gerresheimer ist auf einem guten Weg, ein weiteres Rekordjahr zu erzielen“, so Siemssen weiter. „Unser Auftragsbestand ist hoch und wir erleben eine weiter steigende Nachfrage nach bestehenden und neuen Produkten und Lösungen. Diese Entwicklung bestätigt uns darin, die Umsatzprognose 2022 auf ein zweistelliges organisches Wachstum anzuheben.“

Weiteres Rekordjahr? Der Anfang passte für die Gerresheimer Aktie

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erzielte die Gerresheimer Gruppe einen Umsatz von 371 Mio EUR bei einer organischen Wachstumsrate von 19,1%. Und insbesondere der Fokus auf Investitionen in wichtige Wachstumstreiber wie High Value Solutions für Pharma und Beauty, regionale Expansion und Auftragsfertigung zahlte sich dabei aus. Alle Geschäftsbereiche wuchsen zweistellig. Das Umsatzwachstum wurde auch durch das derzeit dynamische Preisumfeld unterstützt. Das Adjusted EBITDA stieg auf 62 Mio EUR. Bei den 19,1% Wachstum halfen offensichtlich auch Währungseffekte – ohne Berücksichtigung von Währungseffekten betrug das Wachstum immerhin 10,6%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg organisch auf 0,64 EUR bei einem organischen Wachstum von 8,5%.

Prognose hoch

Der Gerresheimer Vorstand erhöhte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (auf Konzernebene, FXN) kurz und knapp auf folgende Zielvorgaben:

Organisches Umsatzwachstum: zweistelliger Prozentsatz (zuvor hoher einstelliger Prozentsatz)

zweistelliger Prozentsatz (zuvor hoher einstelliger Prozentsatz) Organisches Wachstum des bereinigte EBITDA: hoher einstelliger Prozentsatz

hoher einstelliger Prozentsatz Bereinigtes EPS-Wachstum: hoher einstelliger Prozentsatz

Mittelfristige Prognose (auf Konzernebene, FXN):

Organisches Umsatzwachstum: im hohen einstelligen Bereich

im hohen einstelligen Bereich Organische bereinigte EBITDA-Marge: von 23-25%

von 23-25% Bereinigtes EPS-Wachstum: >10% p.a.

Solide und klare Vorgaben, an denen sich das Management dann messen lassen muss. Aufgrund der Ergebnisse des Q1 erscheinen die Vorgaben für 2022 realistisch erreichbar und bieten sogar noch Luft „nach oben“.

Gerresheimer AG: Rekordwachstum im Geschäftsjahr 2021

„2021 war für uns ein Jahr des Rekordwachstums. Die Ergebnisse zeigen, dass sich unsere Strategie auszahlt: Wir machen Gerresheimer zum führenden Anbieter von innovativen Lösungen und Systemen für den Gesundheits- und Beauty-Sektor. Wir investieren weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche und erzielen mit diesen Investitionen hervorragende Ergebnisse. Wir konnten den Umsatz mit High Value Solutions 2021 um mehr als 30% steigern. Biological Solutions legte um mehr als 40% zu“, sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, und fügte hinzu: „Wir sind sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet und haben dabei deutliche Fortschritte beim profitablen, nachhaltigen Wachstum gemacht. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein konstantes profitables Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und heben unsere mittelfristige Prognose an: Wir werden eine Adjusted EBITDA-Marge von 23 bis 25% für die Gerresheimer Gruppe erreichen.“

Das bereinigte Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 133 Mio EUR, was ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,13 EUR bedeutet und einem organischen Wachstum von 11,2% entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,25 EUR je Aktie vor. Damit beträgt die Ausschüttungsquote rund 30% und liegt am oberen Ende der Ausschüttungsspanne von 20 bis 30%.

Innovationen sollen Zukunft bringen…

Gerresheimer baut den Innovationstreiber «Advanced Technologies» (GAT) weiter erfolgreich aus. GAT lieferte 2021 neue Aufträge, baute neue Kompetenzen auf und startete zusätzliche Projekte wie die neue Pumpenplattform SensAir für Biologics und den smarten Inhalator Respimetrix. Mit einem neuen Autoinjektor erweitert Gerresheimer sein Portfolio um Produkte, die auf eigener IP basieren. Darüber hinaus hat Gerresheimer einen wichtigen Vertrag mit einem großen US-Biotech-Unternehmen über die Entwicklung einer neuen Pumpe abgeschlossen. Mit dem erklärten Ziel der Innovationsführerschaft verstärkt das Unternehmen so seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie eigene IP.



Chart: Gerresheimer AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de