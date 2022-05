Gerresheimer AG-Aktie: Das ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Finanztrends Video zu Gerresheimer



mehr >

Glas- und Kunststoffproduktionskapazitäten in Indien ausgebaut Gerresheimer hat seine Glas- und Kunststoffproduktionskapazitäten in Indien deutlich ausgebaut, um den Bedarf seiner globalen Pharmakunden zu decken. Am Standort Kosamba wurde ein neues, modernes Werk zur Herstellung hochwertiger Kunststoffbehälter und -verschlüsse errichtet, und die Glasproduktion erhielt eine neue, hochmoderne und nachhaltige Ofentechnologie. Dies steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie Formel G des Unternehmens.… Hier weiterlesen