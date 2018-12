Geron: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Geron":

Für die Aktie Geron aus dem Segment "Biotechnologie" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 24.12.2018, 21:45 Uhr, ein Kurs von 0,88 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Geron auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Geron-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,36 USD mit dem aktuellen Kurs (0,98 USD), ergibt sich eine Abweichung von -70,83 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-35,95 Prozent Abweichung). Die Geron-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Geron als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Geron vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 5,58 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 469,73 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0,98 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Geron. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Geron daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Geron von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.