"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Céline (18) gewinnt SHAPE Cover-Shooting und Box-Workout-Strecke (FOTO)

München (ots) -In der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" hattenHeidis Mädchen wieder die Chance, ein exklusives Covershooting mitSHAPE (EVT 10.03.) zu gewinnen. Die 18-jährige Céline überzeugte,indem sie ihre Fitness unter Beweis stellte und sich so gegen ihredrei Mitstreiterinnen durchsetzte. Sie gewann das Titelshooting undpräsentiert in der aktuellen Ausgabe von SHAPE außerdem dasphänomenale Fatburner-Workout von Box-Champion Christina Hammer.Gerade für Models ist der Körper das wichtigste Kapital.Casting-Gewinnerin Céline zeigt in SHAPE, wie man in kürzester Zeitmöglichst viel Fett verbrennt und Weltmeisterin Christina Hammer (26)verrät, warum Boxen ab sofort unser Lieblingssport werden sollte.Warum immer mehr Models das Kampfsport-Fitnesstraining für sichentdecken? Die Boxweltmeisterin Christina Hammer hat die Antwort:"Weil Boxen das effektivste Ganzkörper-Workout ist. Du trainierstjeden einzelnen Muskel und verbrennst in kürzester Zeit viel Fett.Ideal für viel beschäftigte Models. Der Körper ist ihr Kapital, siemüssen fit bleiben - haben aber oft keine Zeit für langeGym-Sessions."Nicht nur nationale Stars entdecken den Trend für sich: "GigiHadid und Michelle Obama verdanken ihre Bodys dem Boxsport. Ichdenke, Frauen wollen endlich zeigen, wie stark sie sein können. DasKlischee, Boxen sei nur was für Männer, ist uralt. Wir Frauen sinddisziplinierter und halten mehr aus. Ganz ehrlich, eigentlich sindwir doch das starke Geschlecht!"Diszipliniert muss man tatsächlich sein, um schnell Erfolge sehenzu können. "Auf Fertigprodukte und Zucker verzichten. Ich weiß, daslieben wir alle! Aber man muss sich schon ein bisschenzusammenreißen." Ansonsten ist es nur wichtig, keine Angst, sondernSpaß dabei zu haben: "Verteidigen und Kämpfen liegt in unserer Natur.Keine Sorge, ihr bekommt nicht direkt Schläge oder eins auf die Nase!Aber ihr werdet selbstbewusster und aufrechter durch die Welt gehen.Dieses Gefühl ist unbezahlbar."Die gesamten Übungen und Tipps von Boxweltmeisterin ChristinaHammer gibt es in der aktuellen SHAPE mit exklusiver Workout-DVD. In37 Minuten zeigt der Profi, wie man durch ihr Fatburner-Workoutschlank, stark und sexy wird.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 10.03.im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell