"Germany Works." / Germany Trade & Invest stellt die neue Kampagnen-Plattform für den Wirtschaftsstandort Deutschland vor

Berlin (ots) - Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird mit einerneuen Kampagnen-Plattform im Ausland beworben. "Germany Works."lautet die Botschaft, mit der Bundeswirtschaftsministerium, GTAI undPartnerorganisationen ein selbstbewusstes Deutschlandbild zeichnen.Zum Start sind digitale Maßnahmen in europäischen Märkten geplant,etwa mit Bloomberg, BBC und der Financial Times."In Deutschland wird angepackt und umgesetzt; das macht unser Landzu einem sehr attraktiven Investitionsstandort", erklärt PeterAltmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie. "Die deutscheWirtschaft steht nicht nur für Exportstärke, sondern auch fürQualität, für Innovationsfähigkeit, für hervorragende Fachkräfte undein einzigartiges Forschungs- und Entwicklungsumfeld. Mit der neuenDeutschland-Plattform "Germany Works." bündeln wir das zu einemsichtbaren Signal für offene Märkte."Etwa 206 Mio. Euro, so schätzt es die GTAI konservativ, wirdallein das Plus an Steuereinnahmen aus der Einkommensteuer durch dienur in 2017 von ausländischen Investoren (Direktinvestitionen, FDI)geplanten Stellen sein. Allein US-amerikanische und chinesischeUnternehmen haben etwa 750.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inDeutschland."Die Deutschland-Plattform soll dabei helfen, dieses hohe Niveauzu halten und weiter auszubauen. Neben den Arbeitsplätzen geht esauch darum, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und dennötigen Strukturwandel durch die Ansiedlung ausländischer Unternehmenvoranzutreiben, die genau dabei helfen können. Dafür ist auch dasImage der deutschen Wirtschaft insgesamt und des Labels "Made inGermany" im Ausland wichtig. Eine von uns vor kurzem veröffentlichteStudie zu diesem Thema zeigt zwar, dass "Made in Germany" immer nochein hervorragendes und weltweit anerkanntes Gütesiegel ist. Doch dieStrahlkraft lässt nach und die Herausforderungen für deutsche Firmenund Produkte im Ausland nehmen zu", erklärt Robert Hermann,Geschäftsführer von GTAI.Mehr zu dem Thema finden sie unter www.germanyworks.comGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.