Germania vereinbart Codesharing mit Sky Express

Berlin / Athen (ots) - Für den Ausbau des Ferienflugangebots imneuen Jahr haben die Germania Fluggesellschaft und die griechischeFluggesellschaft Sky Express ein Codeshare-Abkommen vereinbart. Einentsprechender Vertrag wurde am Mittwoch in Athen von denGeschäftsführern beider Unternehmen unterzeichnet. Demnach teilensich die Airlines die Beförderung der Passagiere von und auf diegriechischen Inseln: Ab dem 4. Mai 2017 wird Germania ab Bremen undab dem 12. Juni 2017 ab Nürnberg jeweils montags und donnerstags indie griechische Hauptstadt fliegen. Von dort aus übernimmt SkyExpress am gleichen oder am Folgetag den Transport und befördert dieReisenden innerhalb ihres Streckennetzes. Ab Athen umfasst es 14griechische Inseln. Zu ihnen gehören Kreta, Santorini, Mykonos,Karpathos, Skiathos, Paros, Kythira, Ikaria, Zakynthos, Chios,Astypalea, Syros, Naxos und Milos.Durch das Codesharing kann Germania ihren Gästen Flugverbindungenauf zahlreiche griechische Inseln anbieten, ohne dass dafür eigeneDirektflüge notwendig werden. Gäste wiederum profitieren von derIndividualisierung ihrer Urlaubsreisen und können verschiedene,traumhafte Orte am tiefblauen Meer erleben.Für die Passagiere aus Bremen und Nürnberg wird Germania Flugzeugedes Typs Airbus A319 und Boeing 737 mit 150 bzw. 148 Sitzplätzenbereit stellen. Sky Express setzt ihrerseits Turbo-Prop-Flugzeuge vomTyp ATR42 mit 48 Sitzplätzen ein. Flüge von und nach Athen sindbereits online buchbar, Tickets gibt es one-way ab 69 Euro. DieCodeshare-Möglichkeiten werden bis Ende Januar umgesetzt, so dass dieWeiterflugmöglichkeiten und Reisepakete ab Februar 2017 voll buchbarsind. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf weitere deutscheAbflughäfen ist für 2018 geplant."Das Codesharing bietet beiden Airlines die ideale Gelegenheit,ihre Stärken zu verbinden", sagte Karsten Balke, CEO der Germania,zur Unterzeichnung der Vereinbarung. "Mit Germania reisen Urlauberseit Jahren verlässlich und komfortabel nach Griechenland, jetztkommen durch das Drehkreuz Athen zahlreiche neue Möglichkeitenhinzu."Die Geschäftsführerin von Sky Express, Niki Karagoule, betonte denhohen Mehrwert für die Gäste. "Durch das Codesharing sind wir in derLage, vielen deutschen Urlaubern ganz individuelle Urlaubseindrückeauf den verschiedenen griechischen Inseln zu verschaffen. Mit derZusammenarbeit setzt Sky Express ihre Strategie um, das Netzwerk zustärken und nachhaltiges Wachstum im griechischen Tourismus zufördern."Das Flugangebot nach Athen ergänzt die bestehendenGriechenland-Verbindungen der Germania Fluggesellschaft. FürFluggäste nach Rhodos, Kos und Kreta gibt es durch die Vereinbarungerstmals die Möglichkeit, die Insel während einer Paket-Reise zuwechseln. Sky Express wird deutsche Gäste dann auch zwischen denInseln fliegen können und das Island-Hopping vereinfachen.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit 30Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt dieAirline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 2,8 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 40 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der SchweizerSchwestergesellschaft Germania Flug AG betreibt das Unternehmenderzeit 25 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania TechnikBrandenburg. www.flygermania.comSky Express ist eine regionale Fluggesellschaft, die mehr als 25Destinationen in Griechenland anfliegt und verbindet. DasKerngeschäft von Sky Express besteht darin, geplante Passagierflüge,einschließlich öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, durchzuführen.Es bedient auch Charterflüge. Im Jahr 2014 wurde Sky Express mit demERA Silver Award, der besten Fluggesellschaft des Jahres 2014/2015,ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft betreibt das ganze Jahr hindurchdie folgenden Inlandsziele: Athen, Heraklion, Thessaloniki,Santorini, Zakynthos, Mykonos, Milos, Naxos, Skiathos, Ikaria, Kos,Siros, Karpathos, Paros, Astypalaia, Samos, Chios, Sitia,Alexandroupolis, Kasos, Korfu, Preveza, Kefalonia, Kithira. Darüberhinaus hat Sky Express spannende Insel-Verbindungen entwickelt, diefür viele Touristen während ihres Urlaubs in Griechenland einen sehrattraktiven Service bieten, so dass sie mindestens ein weiteresgriechisches Ziel besuchen können.Pressekontakt:Sabine TellerHead of PRPhone: +49 30 52280 8765Fax: +49 30 52280 8361Email: presse@germania.aeroInternet: www.flygermania.comGermania Fluggesellschaft mbHRiedemannweg 5813627 BerlinGermanyOriginal-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell