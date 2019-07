German Property Group investiert in Leipzigs Stadtentwicklung

Langenhagen-Hannover (ots) - Kaum eine Stadt profitiert vomImmobilienboom wie Leipzig. Nach Jahren der Abwanderung hat dieMessestadt durch die positive Konjunkturentwicklung immens anAttraktivität gewonnen. Seit der Jahrtausendwende hat sich dieBevölkerungsanzahl um gut ein Viertel erhöht und wird bald die600.000 Marke überschreiten. Leipzig ist damit deutschlandweit eineder am schnellsten wachsenden Städte. Als etablierte Messestadt mitsehr gut ausgebauter Infrastruktur ist Leipzig zu einer derbeliebtesten Schwarmstädte im Osten der Republik geworden.Verzeichnete Leipzig um die Jahrtausendwende noch eineLeerstandquote von über 10%, hat sich diese nach jüngsten Angabenhalbiert. Die Stadt wächst und mit ihr der Anreiz für Anleger, in denLeipziger Städtebau zu investieren. Da die Instandhaltung vonDenkmalimmobilien zu DDR-Zeiten vernachlässigt wurde, sind die teilsbeeindruckenden Gebäude ohne umfassende Sanierung heute nicht mehrbewohnbar. Gleichzeitig sind gerade diese Altbauten beiWohnungskäufern äußerst gefragt. Charles Smethurst, Gründer derGerman Property Group GmbH, hat sich auf die Sanierungdenkmalgeschützter Immobilien spezialisiert. Ein energieeffizienterUmbau steht bei GPG-Projekten genauso im Vordergrund wie diearchitektonischen und künstlerischen Merkmale der Immobilien zuerhalten und fachmännisch neu herauszuarbeiten."Auch in Leipzig arbeiten wir eng mit der Denkmalschutzbehördezusammen. Durch unsere langjährige Erfahrung in derProjektentwicklung sind wir in der Region hervorragend vernetzt.Unsere Partner vor Ort kennen die Stadt und ihre Bedürfnisse genau",erklärt Charles Smethurst. Gut 16 Projekte hat die GPG in Leipzigbisher realisiert. Mit viel Liebe fürs Detail und Knowhow hat derProjektentwickler aus Langenhagen denkmalgeschützter Bausubstanz, diezu verfallen drohte, eine neue Zukunft gegeben. Um den Bedarf anmodernem Wohnraum in Leipzig auch weiterhin langfristig zu decken,hat das Immobilienunternehmen nun auch verstärkt Neubauprojekte inund um Leipzig ins Auge gefasst und setzt damit ein entscheidendesSignal für die Zukunft des Unternehmens: Bedarfsgerechtes, modernesund nachhaltiges Bauen an den richtigen Standorten.Pressekontakt:info@german-property-group.comGerman Property Group GmbHIn den Kolkwiesen 68D-30851 Langenhagen - Hannoverwww.german-property-group.comOriginal-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell