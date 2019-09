German Property Group äußert sich zur Oberen Sandstraße in Bamberg

Langenhagen-Hannover (ots) - "Die aktuelle Situation in der OberenSandstraße in Bamberg finden wir sehr schade", so das Statement derGerman Property Group GmbH aus Langenhagen bei Hannover. "Ziel derGerman Property Group war und ist nach wie vor, das Gebäudelangfristig nutzbar zu machen", heißt es weiter. Für das Projektliegt eine gültige Baugenehmigung vor. Im Zuge der Werkplanung durchein Bamberger Architekturbüro wurden Statikgutachten erstellt. Ausdiesen geht hervor, dass ein Großteil des Gebäudes aufgrund der starkangegriffenen Bausubstanz abgerissen werden müsse, da im Vorfeldtragende Elemente im Gebäude entfernt wurden. Den Berichten, dieGerman Property Group habe selbst Wände und Deckenelemente entfernt,widerspricht das Unternehmen. "Das ist durch einen der Vorbesitzergeschehen. Wie es zu den gegenteiligen Annahmen kommt, können wir unsnicht erklären", äußert sich eine Sprecherin des Unternehmens.Um dem Verfall des Gebäudes entgegenzuwirken, hat das Unternehmenim Oktober 2018 und Januar 2019 Termine mit Vertretern der StadtBamberg wahrgenommen und dabei die ausgearbeitete Werkplanungvorgestellt. Ziel war, gemeinsam über Lösungen zu sprechen, diesowohl die denkmalschutzrechtlichen als auch wirtschaftlichenInteressen berücksichtigt. Die German Property Group gab bei demTreffen an, aufgrund der Gutachten zweier Fachleute einen Großteildes Gebäudes abreißen zu müssen. Lediglich Teile der unterenGeschosse sowie der Fassade könnten erhalten bleiben. Der Rest müsseneu gebaut werden. Die Planung für die Neugestaltung des Gebäudessieht Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und attraktive Wohnungen imNeubaustandard in den oberen Geschossen vor. Mit dem Teilabriss würdedas akut einsturzgefährdete Gebäude zudem keine Gefahr mehr fürPassanten darstellen.Während des Termins im Januar 2019 bat die Stadt Bamberg dieGerman Property Group inständig, keinen Antrag auf Teilabrisseinzureichen und äußerte selbst Kaufinteresse. Da leider keineEinigung über die Kaufpreishöhe erzielt werden konnte, wurde seitensder German Property Group der Antrag auf Teilabriss eingereicht, umder Verkehrssicherungspflicht auch weiterhin Genüge zu tun. "Wirgehen davon aus, dass die Stadt größere Teile des Gebäudes erhaltenmöchte. Eine wirtschaftliche Entwicklung ist dann aus unserer Sichtnicht mehr umsetzbar. Die Menschen in Bamberg müssen sich dieWohnungen am Ende auch leisten können. Wenn unser Antrag aufTeilabriss nicht genehmigt wird, sind wir selbstverständlich zumVerkauf an die Stadt bereit. Das haben wir auch signalisiert",kommentiert das Unternehmen. Im nächsten Schritt müssten sich dieParteien auf einen Kaufpreis einigen und diesen gegebenenfalls voneinem unabhängigen Gutachter, mit dem beide Parteien einverstandensind, bestätigen lassen. Das ist noch nicht geschehen. "Wir sind zueiner Einigung bereit", schließt das Unternehmen seine Stellungnahme.Die German Property Group hat das denkmalgeschützte Objekt in derOberen Sandstraße in Bamberg Ende 2013 erworben. Den zuständigenArchitekten hat das Unternehmen vom Vorbesitzer übernommen undregelmäßig Begehungen durchgeführt, um die Entwicklung des Gebäudesvoranzubringen. Wegen des baufälligen Zustands wird das Gebäudeaktuell vom Technischen Hilfswerk abgesichert. Der Betrieb in derOberen Sandstraße ist dadurch eingeschränkt.Pressekontakt:info@german-property-group.comGerman Property Group GmbHIn den Kolkwiesen 68D-30851 Langenhagen - Hannoverwww.german-property-group.comOriginal-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell