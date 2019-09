German Property Group: Umnutzung denkmalgeschützter Immobilien (FOTO)

Langenhagen-Hannover (ots) -Der Wohnungsbedarf steigt. Gerade in Regionen mit einem hohenWirtschaftswachstum wird durch Binnenwanderung neuer Wohnraumnachgefragt. Neubauprojekte können diesen erhöhten Bedarf nichtdecken. In Berlin werden derzeit jährlich etwa 10.000 neue Wohnungenerrichtet - gebraucht werden doppelt so viele. Vor allem dieInnenstädte bieten zu wenig Wohnraum. "Dabei gibt es gerade dort einenaheliegende Möglichkeit, Wohnungen zu schaffen und die Wohnungsnotmerklich zu mindern", äußert sich ein Sprecher desImmobilienunternehmens German Property Group aus Langenhagen beiHannover. "Die Sanierung und Umwidmung leerstehender Gebäude kann beiüberhitzten Wohnungsmärkten Abhilfe schaffen. Wenn diese Immobiliendenkmalgeschützt sind, ist ein vollständiger Abriss und eineNeubebauung des Geländes oft nicht möglich. Der Umbau und dieUmnutzung denkmalgeschützter Immobilien für Wohnzwecke hingegenschaffen wertvollen Wohnraum und tragen dazu bei, das städtebaulicheBild als Kulturwert beizubehalten." Eine Herausforderung dabei istes, einstige Gewerbeimmobilien zu Wohnimmobilien bei der Stadtumzuwidmen. Diese Verfahren sorgen für Verzögerungen der Bauplanungund erschweren den Zugang zu Wohnraum.Die Wiederbelebung von AltbautenZahlreiche Wohnhäuser unter Denkmalschutz stehen leer, weil siedringend saniert werden müssen. So auch das Mehrfamilienhaus in derPapiermühlenstraße in Leipzig mit exzellenter Verkehrsanbindung. Um1900 im Jugendstil errichtet, wurde das historische Gebäude vor allemwegen seiner eindrucksvollen Wandmalereien unter Denkmalschutzgestellt. Als der Projektentwickler German Property Group sich derImmobilie annahm war davon jedoch nicht viel zu erkennen - dasGebäude stand damals bereits seit mehreren Jahren leer und war starkin Mitleidenschaft gezogen. "Uns war klar, dass wir das Gebäude schonallein wegen der wunderschönen Innenräume erhalten wollten",erläutert das Unternehmen, "in Zusammenarbeit mit Architekten, dieauf den Erhalt von denkmalgeschützten Immobilien spezialisiert sind,konnten wir 20 Wohnungen wiederherstellen. Die Wiederbelebung vonAltbauten und der Erhalt historischer Bausubstanz ist uns einwichtiges Anliegen."Denkmalgeschützte Großimmobilien: Gezielte UmnutzungEin weitaus größeres Potenzial mit bestehender Bausubstanz vielWohnraum zu gewinnen, ist die Umwidmung und systematische Umnutzungvon Großimmobilien. Zwar wurden Schulen, Krankenhäuser und Fabrikennicht als Wohnraum konzipiert, wenn die Auflagen derDenkmalschutzbehörde eingehalten werden, können diese aber fürWohnzwecke nutzbar gemacht werden. So auch die alte Canisius-Kasernein Mainz, in der die German Property Group Raum für 113 Wohnparteiengeschaffen hat. "Das Potenzial leerstehender historischer Gebäude zuerkennen und für kommende Generationen nutzbar zu machen, ist eineHerausforderung, der wir uns mit großem Eifer und Engagement stellen.Wir beobachten aber auch hin und wieder eine gewisse Skepsis seitensder Bevölkerung. Alte Gebäude, die das Stadtbild prägen, habennatürlich auch einen hohen emotionalen Wert. Oft möchten Menschen,dass alles so bleibt wie es ist. Manchmal ist eine Veränderung abernotwendig, damit ein Gebäude langfristig fortbestehen kann. Wirsetzen dann alles daran, die Anmutung des Gebäudes beizubehalten. Dasgeschieht zum Beispiel, indem die Fassade erhalten bleibt", so dasUnternehmen. Mainz bietet mit seiner Funktion als wichtiges Zentrumder prosperierenden Metropolregion Rhein-Main die optimalenVoraussetzungen für die nachhaltige Umnutzung einer Großimmobilie.Die Sanierung und Umwidmung der alten Kaserne beweist, dass bereitsbestehende Bausubstanz gezielt genutzt werden kann, um dem hohenBedarf an neuen Wohnungen gerecht zu werden.Pressekontakt:info@german-property-group.comGerman Property Group GmbHIn den Kolkwiesen 68D-30851 Langenhagen - Hannoverwww.german-property-group.comOriginal-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell