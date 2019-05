German Private Equity Barometer: Stimmungsdämpfer zum Jahresauftakt

Frankfurt am Main (ots) -- Frühphasenklima kann Rekordniveau nicht halten, bleibt aber sehrgut- Spätphasenklima stabilisiert sich- Bestwert bei VC-Fundraisingklima, Entspannung beiEinstiegspreisenDie Stimmung auf dem deutschen Beteiligungskapitalmarkt lässt auchnach dem Jahreswechsel weiter nach: Der Geschäftsklimaindex desGerman Private Equity Barometers sinkt im 1. Quartal 2019 um 3,1Zähler auf 64,7 Saldenpunkte. Dabei werden sowohl die aktuelleGeschäftslage als auch die Geschäftserwartung pessimistischerbewertet. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage sinkt um 2,7Zähler auf 70,7 Saldenpunkte, der Indikator für dieGeschäftserwartung um 3,5 Zähler auf 58,6 Saldenpunkte.Auf dem VC-Markt kann das Geschäftsklima seinen Rekordwert aus demSchlussquartal des Vorjahres nicht halten und kühlt sich zumJahresbeginn relativ deutlich um 12,6 Zähler auf 66,7 Saldenpunkteab. Die VC-Investoren korrigieren sowohl ihre aktuelle Geschäftslageals auch ihre Geschäftserwartung nach unten. Der Indikator für dieaktuelle Geschäftslage sinkt auf 71,1 Saldenpunkte (-11,5), derIndikator für die Geschäftserwartung fällt auf 62,4 Saldenpunkte(-13,7). Das VC-Marktumfeld zeigt sich allerdings weiterhin stark.Das Fundraisingklima steigt auf ein neues Hoch und toppt denbisherigen Bestwert aus dem Schlussquartal 2017. Auch setzt dieBewertung der Stärke des Dealflows ihren Aufwärtstrend fort undklettert auf ein Rekordhoch. Zudem zeigt sich bei denEinstiegspreisen eine deutliche Entspannung.Im Spätphasensegment hat sich das Geschäftsklima nach demdeutlichen Stimmungsabschwung im zweiten Halbjahr 2018 zumJahresbeginn stabilisiert. Der entsprechende Indikator legt im 1.Quartal 2019 leicht zu, um 3,5 Zähler auf 63,2 Saldenpunkte. DieInvestoren bewerten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihreGeschäftserwartung wieder etwas besser. Der Indikator für dieaktuelle Geschäftslage steigt auf 70,4 Saldenpunkte (+3,4), derIndikator für die Geschäftserwartung auf 56,0 Saldenpunkte (+3,6).Trotz des Stimmungseinbruchs im zweiten Halbjahr 2018 zeigt sich dasMarktumfeld bisher sehr stabil. Das Fundraisingklima ist auf sehrhohem Niveau, die Bewertungen von Höhe und Qualität des Dealflowssowie der Innovationstätigkeit der Unternehmen liegen im "guten"Bereich. Außerdem hat sich die Unzufriedenheit derSpätphaseninvestoren mit den Einstiegspreisen zum Jahresbeginndeutlich entspannt. Dagegen hat sich das Exitumfeld stark eingetrübt,insbesondere die Bewertungen des IPO-Exitkanals. Hier hat sich dieMeinung innerhalb von vier Quartalen gedreht: Von einem Bestwert imAuftaktquartal 2018 auf deutlich unter Durchschnitt aktuell."Das seit einiger Zeit sehr gute Fundraisingklima hat bisher dieEinstiegspreise hoch gehalten", sagt KfW-Ökonom Dr. Georg Metzger."Auch die zunehmende Zahl an Investitionsgelegenheiten hatte darannichts geändert. Offenbar ist nun aber die negative Stimmung an denAktienmärkten auf die Einstiegspreise durchgeschlagen. DieBeteiligungsinvestoren dürften dies für neue Engagements nutzen."Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes BVK-Vorstandsmitglied ergänzt:"Die aktuell leichte Stimmungsabkühlung bedeutet eine Stabilisierungauf hohem Niveau und unterstreicht nur, dass der Beteiligungsmarktdurchaus in der Lage ist, zu korrigieren und nicht, wie bereits voneinigen Beobachtern postuliert, ungebremst in eine Blase hineinläuft.Dazu passt auch, dass wir offenbar den Höhepunkt beim Preisniveauerreicht haben. Mit Blick auf die Zukunft der Branche gilt es nuninsbesondere, das gute Fundraising-Umfeld zu nutzen und neue Mittelfür die Investitionen der Zukunft zu sichern. Denn die Nachfrage nachBeteiligungskapital durch Unternehmen jeglicher Größe istungebremst."Die KfW berechnet das German Private Equity Barometer zusammen mitdem Bundesverband deutscher Kapitalgesellschaften e. V. (BVK)exklusiv für das Handelsblatt. Eine ausführliche Analyse mitDatentabelle und Grafik zum aktuellen German Private Equity Barometerist unter www.kfw.de/gpeb abrufbar.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell