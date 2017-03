German Paralympic Media Award zum 17. Mal verliehen - Auszeichnung für herausragende Berichterstattung über den Behindertensport

Berlin (ots) - Am 29. März 2017 wurde zum 17. Mal der GermanParalympic Media Award vergeben. Mit ihm zeichnet die DeutscheGesetzliche Unfallversicherung (DGUV) herausragende Berichterstattungüber den Breiten-, Rehabilitations- und Leistungssport von Menschenmit Behinderung aus. Der Sonderpreis geht in diesem Jahr an VerenaBentele.Die Preisträger des Jahres 2017 sind: Kategorie Print: Dieses Jahrgibt es in der Kategorie Print eine Besonderheit: Die Jury konntesich auch nach langer Beratung nicht auf einen Preisträger einigen.Daher werden diesmal gleich zwei Beiträge ausgezeichnet.David HockUnter dem Titel "200 Meter Perfektion" portraitiert derNachwuchsjournalist einen Rollenwechsel der besonderen Art. In seinemjournalistisch anspruchsvollen Text beschreibt er, wie die AthletinEdina Müller innerhalb von vier Jahren von der Teamplayerin zurEinzelkämpferin wird, von der Rollstuhlbasketballerin zurParakanutin.Niclas Müller und TeamNiclas Müller und sein Team haben mit dem Sport-Magazin "1890"eine beeindruckende Publikation erstellt: Der Aussage auf demFront-Cover "Echter, ehrlicher Sport." wurden sie voll und ganzgerecht. Das Heft bietet die Chance, den Breiten- und Amateursportvon Menschen mit Behinderung ins Licht der Aufmerksamkeit zu rücken.Kategorie Foto: Conny KurthUnter dem Titel "In der Schwebe" fängt Conny Kurth eineneindrucksvollen Moment bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio deJaneiro ein. Ein Spieler streckt sich beim Sitzvolleyball vollkonzentriert nach dem Ball und spannt sich dabei so an, dass seinKörper für einen Augenblick über dem Feld schwebt.Kategorie Hörfunk: Maria Fremmer und Heike MundFür die WDR 5 Sendung "Neugier Genügt" erzählen Maria Fremmer undHeike Mund die Geschichte der Ausnahmesportlerin Silke Pan. IhrLebensmotto lautet: "Aufgeben ist keine Alternative". Die beidenAutorinnen lassen uns mit ihrer Reportage unmittelbar an der Freiheitteilhaben, die die Sportlerin auf ihren Trainingsausflügen erlebt.Kategorie TV/Film: Peter Leissl, Mathias Berg, Yorck Polus undSusanne SimonDas Team vom ZDF nimmt mit seiner Reportage und dem anschließendenExperteninterview mit dem ehemaligen Behindertensportler MatthiasBerg einen vieldiskutierten Fall auf: Die unheilbar erkranktebelgische Leichtathletin Marieke Vervoort möchte selbstbestimmt überihr Leben und Sterben entscheiden.Kategorie Online/Social Media: Andre Hofmann, Niklas Klütsch,Thomas Stephany und Marcel WienandsSympathisch, authentisch, locker - so berichten die zwei StudentenNiklas Klütsch und der sehbehinderte Marcel Wienands von der KölnerSporthochschule als inklusives Reporterduo von den Paralympics inRio. Ihre Veröffentlichungen erreichen über verschiedene Kanäleinsgesamt 2,4 Millionen Menschen.Sonderpreis 2017: Verena BenteleDer Sonderpreis 2017 geht an Verena Bentele. Die Ehrung giltBenteles herausragenden sportlichen Leistungen ebenso wie ihremmedialen, sozialen sowie politischen Engagement für Inklusion undBehindertensport.Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen und Preisträger durch einerenommierte Jury unter dem Vorsitz von Gerd Schönfelder, demerfolgreichsten deutschen paralympischen Alpinsportler. "Die Juryhatte die Qual der Wahl und das ist eine wirklich gute Nachricht. Wirhaben eine Vielzahl sehr guter Beiträge bekommen. Das ist ein Zeichendafür, dass die Inklusion im Sport und in der medialen Wahrnehmungvoranschreitet", sagt der Hauptgeschäftsführer der DGUV, Dr. JoachimBreuer.Weitere Informationen finden Sie unter www.dguv.de/gpma.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-288763-768E-Mail: presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell