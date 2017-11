"German Medical Award" 2017: Auszeichnung für das "da Vinci Zentrum Hamburg" von Asklepios (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Hamburg (ots) -"Medical Excellence"-Preis für herausragende Leistung in Medizinund Management geht an das interdisziplinäre, häuserübergreifendeTeam des "da Vinci Zentrums" für roboter-assistierte Operationen inHamburg-AltonaDie Jury des German Medical Club e.V. hat das "da Vinci ZentrumHamburg" (www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/da-vinci/) fürroboterassistierte Operationen der Asklepios Kliniken mit demdiesjährigen Medizin- und Management-Preis in der Kategorie "MedicalExcellence" ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmeneiner feierlichen Gala bei den German Medical Awards in Berlin. Prof.Dr. Christian Wülfing, Chefarzt der Urologie der Asklepios KlinikAltona, nahm den Preis stellvertretend für die Hamburger daVinci-Teams entgegen. Die Jury würdigte mit der Preisverleihung dasinnovative Zentrumskonzept, das sich durch eine patientenorientierteVersorgung und ein fachübergreifendes Management auszeichnet."Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass die Fachjury desGerman Medical Award unser Behandlungskonzept und unsere Teamleistungim 'da Vinci Zentrum Hamburg' ausgezeichnet hat. Unsere Patientenwerden dank modernster Technik und der großen Erfahrung derSpezialisten auf weltweit höchstem Niveau und besonders schonendoperiert", so Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktorder Asklepios Kliniken. Als weiteren Erfolg konnte Asklepios einepositive Wertschätzung seiner aktuellen Imagekampagne verbuchen: Inder Kategorie "Kommunikation" landete die unternehmensweite,integrierte Employer-Branding-Kampagne "Ich will dabei sein"(gesundleben.asklepios.com/index.html) für das Recruitingverschiedener Berufsgruppen im Gesundheitswesen auf der Shortlist desGerman Medical Award.Im da Vinci Zentrum Hamburg(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/da-vinci/) der AsklepiosKliniken sind die Angebote für roboterassistierte Operationen inNorddeutschland gebündelt. Seit 2017 steht das modernste System daVinci XI in der Asklepios Klinik Altona. Damit verfügt das Haus inder Metropolregion nicht nur über ein Alleinstellungsmerkmal beiroboterassistierten Operationen. Eine weitere Besonderheit ist derklinik- und fachübergreifende Einsatz des Systems, das in einemeigens geschaffenen OP-Saal steht. Die minimal-invasiven - und damitfür den Patienten besonders schonenden - Hightech-Operationen werdenvon Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und mehrerenHamburger Asklepios-Kliniken durchgeführt. Allein am Standort Altonasind vier Fachabteilungen involviert: die Teams um Prof. Dr. GeroPuhl (Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- undGefäßchirurgie)(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/allgemeinchirurgie/),Prof. Dr. Christian Wülfing (Chefarzt der Abteilung für Urologie)(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/urologie/), Prof. Dr.Christhardt Köhler (Chefarzt der Abteilung für spezielle operativeund onkologische Gynäkologie)(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/gynaekologie-spez/) sowiePriv.-Doz. Dr. Balazs Lörincz (Leitender Arzt derroboter-assistierten Kopf-Hals-Chirurgie in der Abteilung für Hals-,Nasen-, Ohrenheilkunde)(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/hno/). Dazu kommen weitereChefärzte und Spezialisten anderer Asklepios Kliniken in Hamburg, diedas da Vinci System für ausgewählte, hochkomplexe Operationen amStandort des Zentrums in Hamburg-Altona nutzen.Mit dem German Medical Award (germanmedicalaward.com/) werdenalljährlich innovative Mediziner, Kliniken, Arztpraxen undForschungsprojekte ausgezeichnet, die auf eine nachhaltigeVerbesserung der Versorgungsqualitäten von Patienten zielen. DerPreis wird in mehreren Kategorien verliehen und unterstreicht dasEngagement für die Grundsätze der medizinischen Ethik und höchsteQualitätsstandards. In der Begründung für die Preisverleihung an dasda Vinci Zentrum Hamburg von Asklepios lobte die Jury diefachübergreifenden Therapieansätze der verschiedenen Abteilungen undHäuser, die Vielzahl an Informationen für Patienten mitunterschiedlichen Diagnosen, das speziell angepassteEntlassungsmanagement sowie die patientenorientierte Kommunikation.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell