German Design Award 2018 für Energy Drink 28 BLACK (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Jetzt ist es amtlich: Der Energy Drink 28 BLACK überzeugt nichtnur mit seinem Geschmack, sondern auch optisch - das ist auch dieMeinung der internationalen Expertenjury des Rats für Formgebung, die28 BLACK mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie ExcellentCommunications Design Packaging ausgezeichnet hat.Seit Januar 2017 präsentiert sich 28 BLACK im neuen Look. Wo esvorher nur eine einzige Farbe gab, hat jetzt jede Geschmacksrichtungnicht nur ihre eigene Farbwelt, sondern auch das, was typisch für 28BLACK ist, nämlich eine gehörige Portion "Schwarz". "Damit ist es unsgelungen, den Markennamen sichtbarer zu machen und aus den einzelnenSorten eine schon von weitem sichtbare Produktfamilie mit der klarenMarkenbotschaft "We are 28 BLACK" zu schaffen", erläutert ReinerRempis, Art Director bei der Agentur zweipunktnull, die für dasPackaging von 28 BLACK verantwortlich zeichnet.Vorwiegend knallig bunte Farben, eine dynamische Formensprache undinnen unverwechselbar 28 BLACK, damit trifft der Energy Drink 100%den Geschmack seiner Käufer. Sorten wie Sour Mango-Kiwi in sonnigemGelb-Orange oder Baobab in mystischem Grün bringen nicht nur Farbeund Style an den POS, sondern sind auch zu Bestsellern im 28 BLACKSortiment geworden.Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung vergeben, der1953 gegründet wurde und als weltweit führendes Kompetenzzentrum fürKommunikation und Markenführung im Bereich Design gilt. Mit dem Awardzeichnet die Stiftung innovative Produkte und Projekte aus, die inder deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei.