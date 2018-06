German Brand Award: Digitaler Vermögensverwalter LIQID erhält renommierte Auszeichnung

Berlin (ots) - Zukunftsfähig, innovativ und markant: Der digitaleVermögensverwalter LIQID wird heute in Berlin mit dem namhaften"German Brand Award 2018" ausgezeichnet. Besonders hervorgestochenist der Robo-Advisor in der Wettbewerbsklasse "Industry Excellence inBranding". Hier wird LIQID in der Kategorie "Banking and FinancialServices" zum "Winner" gekürt."Wir freuen uns sehr über den Preis einer so renommiertenEinrichtung", sagt Sean Ironside, Head of Brand bei LIQID. Die MarkeLIQID mit ihrem modernen Logo stehe für Einzigartigkeit, Innovationund Fortschritt. "Dass unser kundenorientiertes Unternehmen nachfrüheren Auszeichnungen nun auch in der Kategorie Branding prämiertwurde, ist ein großer Erfolg", so Ironside.LIQID-Gründer Christian Schneider-Sickert ergänzt: "Eine klare undnachhaltige Markenführung baut systematisch Vertrauen auf und das istbesonders wichtig, wenn es um Geldanlagen geht." Seit dem Start desUnternehmens 2016 haben über 1200 Kunden rund 250 Millionen Eurobeim Robo-Advisor angelegt.Der "German Brand Award" wird vom German Brand Institute und vomRat für Formgebung vergeben. Mit der diesjährigen Auszeichnung werdenbereits zum dritten Mal seit 2016 branchenübergreifend Unternehmenprämiert, die durch konsequente Markenführung und eine nachhaltigeMarkenkommunikation bestechen. An dem Wettbewerb können nur Markenteilnehmen, die von einem Expertengremium und den Scouts des GermanBrand Institutes nominiert worden sind.Die renommierte unabhängige Rating-Agentur für Vermögensverwalterund Privatbanken firstfive hat mit LIQID im Juni 2017 erstmals einendigitalen Anbieter in ihr monatliches Performance-Ranking der bestenVermögensverwalter Deutschlands aufgenommen. Seitdem hat es LIQID indem Ranking, das die Anbieter für unterschiedliche Risikoklassen aufder Basis von realen Depotdaten bewertet, jeden Monat im Vergleichder Performance über den Zeitraum von einem Jahr auf die vorderstenPlätze geschafft. Anfang 2018 hat firstfive LIQID nun erstmals auchin einen Performance-Vergleich über 24 Monate einbezogen. Auch hierschneidet LIQID hervorragend ab.Über LIQID:LIQID ist ein digitaler Vermögensverwalter, der seinen Kundenkostengünstig und digital einen exklusiven Zugang zu einem derrenommiertesten Investment-Teams in Deutschland bietet: HQ Trust, demMulti Family Office der Familie Harald Quandt. Seit mehr als 30Jahren verwaltet HQ Trust einige der größten Vermögen Deutschlandsmit überdurchschnittlichem Erfolg und einer Anlagephilosophie, dielangjährige Erfahrung mit komplexen Kapitalmarktmodellen und eineminternationalen Experten-Netzwerk kombiniert.Diese Expertise steht Kunden von LIQID mit einer deutlichniedrigeren Einstiegshürde zur Verfügung, als es bei einemklassischen Family Office der Fall ist. Auf einer übersichtlichen,intuitiven Plattform hat LIQID die Vermögensverwaltung konsequentdigitalisiert. An Stelle von endlosen Formularen und händischerBearbeitung treten skalierbare Prozesse, die Fehler vermeiden undKosten sparen.Neben der Vermögensverwaltung bietet LIQID Zugang zu Anlageklassenwie Private Equity, die bisher ausschließlich Großanlegernvorbehalten waren. Zudem können Kunden seit Juni 2018 auch nachhaltigbeim Robo-Advisor investieren: Die Anlagestrategie "LIQID GlobalImpact" enthält einen breiten Katalog an Nachhaltigkeitskriterien,sodass zugleich die Risiken durch eine breite Streuung derWertpapiere minimiert wird.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyE-Mail: presse@liqid.deTelefon: (+49) (0) 171 462 1440Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell