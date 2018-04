Geringverdiener: Zuschüsse machen Betriebsrenten attraktiv / Repräsentative Aon Hewitt Umfrage zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sind die staatlichenZuschüsse für Geringverdiener die interessanteste Neuerung desBetriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG). Es ist zum Jahresbeginn 2018in Kraft getreten. Bei einer repräsentativen Umfrage desBeratungsunternehmens Aon Hewitt stand dieser Punkt mit 44 Prozent(Arbeitnehmer) bzw. 56,8 Prozent (Arbeitgeber) der Nennungen deutlichan der Spitze. An zweiter Stelle stand die Erhöhung der Grenze fürsteuerfreie Beiträge auf über 6.000 Euro pro Jahr."Das große Interesse sowohl bei Arbeitnehmern als auchArbeitgebern lässt erwarten, dass sich hier etwas bewegen wird",kommentiert Aon Hewitt Geschäftsführer Fred Marchlewski dasStudienergebnis. "Unsere Studie zeigt deutlich, dass das BRSG seinZiel erreichen kann, die Geringverdiener besser abzusichern. Es kommtjetzt darauf an, praxisgerechte Lösungen zu entwickeln, die denVerwaltungsaufwand reduzieren. Unternehmen werden hier verstärkt zuOutsourcing-Lösungen greifen."Auch von der erhöhten Grenze für steuerfreie Einzahlungen erwartetAon Hewitt einen positiven Schub für die Betriebsrenten. "Diebetriebliche Altersversorgung ist wesentlich, um spezialisierteFachkräfte zu gewinnen und zu halten", kommentiert Marchlewski. Fürüber 60 Prozent der Arbeitnehmer mit Einkommen über 4.500 Euro proMonat ist die Neuregelung interessant. "Das zeigt uns deutlich, dassdie Mitarbeiter bereit sind, in die betriebliche Altersversorgung zuinvestieren", stellt er fest.Gleichzeitig sieht Aon Hewitt noch großen Nachholbedarf bei derInformation über das neue Gesetz. Rund zwei Drittel der Arbeitnehmer(67,9 Prozent) kennt Neuregelungen noch nicht. In Unternehmen mit biszu 250 Beschäftigten weiß auch über ein Drittel der befragtenFührungskräfte (39 Prozent) noch nichts davon. "Da gibt es großeDefizite. In anderen Ländern wie zum Beispiel Großbritannien gehörtdie intensive Kommunikation zu jedem Pensionsplan. Hierzulande wirddas hingegen oft als rein administrativer Vorgang gesehen. Das wirdder strategischen Bedeutung von Betriebsrenten nicht gerecht," stelltMarchlewski fest.Hintergrund: Die StudieVom 27. November bis 5. Dezember 2017 wurde eine Online-Befragungvon rund fünf Minuten Dauer mit folgenden Zielgruppenkriteriendurchgeführt:Arbeitnehmer: repräsentative Befragung von 1.000sozialversicherungspflichtigen Angestellten in Deutschland zwischen18 und 65 Jahren, quotiert nach Alter, Geschlecht und Region;darunter eine ausreichend hohe Zahl von Arbeitnehmern kleiner undmittlerer Unternehmen (KMU).Arbeitgeber: Befragung von 500 Arbeitgebern (GF, Vorstand undGesellschafter) aus KMU mit bis zu 250 Beschäftigten.Infografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unterhttp://ecco-duesseldorf.de/aon_hewitt_bilder/ heruntergeladen werden.Pressekontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell