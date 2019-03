Geringe Spritpreisunterschiede zwischen den Bundesländern / Extremfall Bayern: Benzin am günstigsten, Diesel am teuersten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

München (ots) -Die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel in den Bundesländernnähern sich an. Während Autofahrer in Sachsen-Anhalt für einen LiterSuper E10 im Landesschnitt 1,349 Euro bezahlen müssen, kostetdieselbe Menge in Bayern und Rheinland-Pfalz im Mittel nur 1,316 Euround damit 3,3 Cent weniger. Etwas größer ist die Differenz beiDiesel: Hier liegt der Literpreis in Sachsen mit durchschnittlich1,231 Euro um 4,2 Cent unter dem teuersten Bundesland Bayern (1,273Euro). Im Dezember 2018 lag die Differenz zwischen billigstem undteuerstem Bundesland bei beiden Sorten noch bei mehr als 14 Cent.Bemerkenswert ist die Situation in Bayern. Während Super E10 hierim Durchschnitt am günstigsten ist, müssen Autofahrer für Diesel ammeisten bezahlen. Die mittlere Preisdifferenz zwischen beiden Sortenbeträgt dadurch in Bayern nur noch 4,3 Cent pro Liter.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei derMarkttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eineMomentaufnahme dar. Unkomplizierte und schnelle Hilfe fürpreisbewusste Autofahrer bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarktgibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder 5.Tankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell