Geringe Marktkapitalisierung: Diese Aktien könnten sich „spielend einfach“ verdoppeln!

Eine geringe Marktkapitalisierung könnte dazu führen, dass sich eine Aktie vergleichsweise einfacher verdoppeln kann. Nicht nur, dass solche Aktien manchmal dynamischer sind als Schwergewichte, gemessen am Börsenwert. Nein, sondern das Handelsvolumen muss hierfür auch geringer sein. Beziehungsweise das Interesse weniger groß als bei einem Large Cap.

Die Idee dahinter ist relativ einfach: Wenn sich eine Aktie mit einer geringen Marktkapitalisierung von 5 Mrd. US-Dollar verdoppeln soll, müssen weitere 5 Mrd. US-Dollar Börsenwert dazukommen. Bei 100 Mrd. US-Dollar sind es hingegen weitere 100 Mrd. US-Dollar. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte.

Riskieren wir heute einen Blick auf zwei Aktien, die derzeit eine geringe Marktkapitalisierung besitzen. Womöglich reicht das aus, damit sich die Anteilsscheine vergleichsweise einfacher verdoppeln könnten. Wobei sie natürlich auch einen gewissen Wachstumskick dafür benötigen.

Beyond Meat: Weiterhin geringe Marktkapitalisierung!

Eine erste Aktie, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweist, ist die von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ). Wenn wir einen Blick auf den aktuellen Börsenwert riskieren, so erkennen wir einen Börsenwert von 9,16 Mrd. US-Dollar. Insbesondere für US-amerikanische Verhältnisse ist das alles andere als groß.

Die Aktie von Beyond Meat folgt dabei einem sehr soliden Wachstumskurs. Das Unternehmen möchte die Welt und die Verbraucher dabei unterstützen, weniger Fleisch zu konsumieren. Möglich machen sollen das innovative Burgerpatties und andere Produkte mit einem Clou: Nämlich dass sie geschmacklich, von der Konsistenz her und vom gesamten Essgefühl dem echten Fleisch sehr ähnlich sind. Ein interessanter Ansatz, der den Markt der Flexitarier durchaus aufrollen könnte.

Wenn wir bloß davon ausgehen, dass Beyond Meat am gesamten Markt des Fleischkonsums ein paar Prozentpunkte abbekommen könnte, dürfte das Potenzial in die Milliarden gehen. Das zeigt, dass die geringe Marktkapitalisierung durchaus die Chance hat, sich bei einer intakten Investitionsthese zu verdoppeln. Wobei eines dafür passieren muss: Nach wirklich schwachen Quartalen muss das Wachstum wieder aufdrehen. Post COVID-19 kann das jedoch möglich sein.

Axon Enterprise: Ebenfalls spannend!

Eine zweite Aktie, die ebenfalls eine eher geringe Marktkapitalisierung zeigt, ist die von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Das Unternehmen schafft es gegenwärtig auf ein Gewicht von 9,99 Mrd. US-Dollar. Ebenfalls eine spannende Ausgangslage, die bewertungstechnisch der von Beyond Meat mit Blick auf den Börsenwert sehr ähnelt.

Axon Enterprise besitzt eine klare Mission: Die Kugel in Waffen überflüssig werden zu lassen. Das soll unter anderem mithilfe von Tasern und anderen Produkten passieren. Aber vor allem auch mit Bodycams und Lösungen, die eine Aufzeichnung und damit verbunden abschreckende Wirkung entfalten können. Polizisten bekommen dadurch mehr Sicherheit, aber auch die Bevölkerung, die einzelnen Beamten nicht mehr ausgeliefert ist.

Der Kern von Axon Enterprise mit Blick auf die geringe Marktkapitalisierung ist das Cloudsegment: Hier könnte die Polizeiarbeit in Zukunft mithilfe des Datenmaterials der Bodycams digitalisiert werden. Wobei die Hardware natürlich die Basis dafür ist. Immer mehr Partnerschaften und Kooperationen führen dabei zu konsequent mehr Momentum.

Wenn Axon Enterprise früher oder später nicht mehr wie ein Hardware-Sicherheitsunternehmen, sondern wie ein Tech-Cloud-Akteur angesehen wird, könnte es eine Neubewertung geben. Möglicherweise auch, wenn sich das Wachstum durch viele Deals weiter beschleunigt.

Der Artikel Geringe Marktkapitalisierung: Diese Aktien könnten sich „spielend einfach“ verdoppeln! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und Beyond Meat Inc.

