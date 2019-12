Geringe Auslandsmobilität bei Studierenden und Azubis: Lieber nach dem Abschluss zur Auslandszeit (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Viel Luft nach oben gibt es bei der Auslandsmobilitätvon Studierenden und Azubis. Hingegen sind Auslandszeiten nach dem Abschlusseines Lebenabschnitts beliebt. In Zeiten der Globalisierung sind aberAuslandserfahrung und Auslandsmobilität wichtig. Obwohl es zahlreicheMöglichkeiten für kürzere und längere Auslandszeiten gibt, wie Work and Travel,Freiwilligenarbeit, Sprachkurse, Summer Schools oder Auslandspraktika, geht seitJahren nur etwa jeder dritte Studierende im Studium ins Ausland. Trotz dessteigenden Bedarfs an Mitarbeitern mit internationalen Kompetenzen stagniert derAnteil der Studierenden, die einen studienbezogenen Auslandsaufenthaltabsolvieren. Das stellt der Hochschul-Bildungs-Report 2020 des Stifterverbandsfür die deutsche Wirtschaft fest. Noch geringer ist das Interesse bei Azubis:Laut der Mobilitätsstudie des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) waren esnur 5,3 Prozent, die während der Berufsausbildung einen Teil ihrer Ausbildungoder Praktika im Ausland realisierten. Hinzukommt, dass sich in derAusbildungsphase die Auslandsmobilität zunehmend auf direkte NachbarländerDeutschlands beschränkt."Wir sehen für diese Entwicklung verschiedene Gründe", erklärt Jane Jordan vonder INITIATIVE auslandszeit, die seit 2008 die Entwicklungen rund um die ThemenAusland und Bildung verfolgt. "In unseren Umfragen stellen wir immer wiederfest, dass junge Leute erst nach Beendigung eines bestimmten Lebensabschnittsund neuerdings vermehrt nachdem sie im Beruf fest angekommen sind, zu einerAuslandszeit aufbrechen. Dann möchten durchaus viele entfernte Länder wieAustralien, Neuseeland und Kanada bereisen. Leider gebe es aber für dieseLebensphase zu wenige Förderprogramme, bedauert Jane Jordan. Denn die meistengeläufigen Fördermaßnahmen wie Auslands-Bafög, Erasmus, Erasmus + kommen oft nurjungen Leuten während ihrer Berufsschul- oder Hochschulausbildung zu Gute. Dassei aber ein Zeitraum, in der die meisten sich darauf konzentrieren, ihrenBerufs- oder Hochschulabschluss erfolgreich in der vorgesehen Regelzeit zubeenden. Das Interesse, den Horizont im Ausland zu erweitern, sei daher beijungen Leuten während der Ausbildungsphase erheblich geringer als in der Zeitvorher oder nachher. Deshalb müsse man versuchen, strukturelle Hindernisse ausdem Weg zu räumen. Zudem sollten Auslandszeiten auch von Unternehmen mehrwertgeschätzt werden als beispielsweise die Einhaltung der Regelstudienzeit, rätJordan.Auslandszeiten bei Abiturienten, Hochschulabsolventen und Berufstätigen gefragtDeutliche Zuwächse bei dem Wunsch nach einer Auslandszeit gibt es direkt nachdem Abitur, bei Hochschulabsolventen und den bereits Berufstätigen. Dasverdeutlichen die Befragungen der INITIATIVE auslandszeit.Bei der letzten Umfrage 2018/19 (Infos aufhttps://www.auslandsjob.de/work-and-travel-studie-2019.php), an der 3021Personen teilnahmen, wollten 56 Prozent im Alter ab 17 direkt nach dem Abitur zueiner Auslandszeit. Die Zahl derjenigen, die nach dem Studium ins Auslandwollte, lag bei rund 30 Prozent. Ebenfalls signifikante Zuwächse gab es bei denBerufstätigen. Waren es in der Umfrage 2017 nur 13 Prozent Berufstätige, dieeine Auszeit im Ausland machen wollten, gaben im Jahr 2018 über doppelt so vieleBefragte an, sie wollen zum Sabbatical ins Ausland. Diesen Trend bestätigen auchdie Zwischenergebnisse aus der kürzlich beendeten Umfrage "Freiwilligenarbeit2019". Hier sagte ein knappes Drittel der Befragten, dass sie Freiwilligenarbeitim Ausland während ihrer Berufstätigkeit leisten möchten.Tischlerin Stella: Auf zum fünften Kontinent nach der GesellenprüfungDirekt nach ihrer erfolgreichen Gesellenprüfung zur Tischlerin brach StellaMeschede aus Lippstadt, damals 19 Jahre, nach Australien zum Work and Travelauf. Sie blieb ein Jahr im Ausland. Zuerst war ein wenig sportliche Entspannungbeim Surfen angesagt. Danach reiste sie umher und suchte sich Jobs. So arbeitesie in einem Motel, in der Gastronomie, in einem Surf-Camp und auf einerTrauben- und Avocado-Farm. "Besonders spannend fand ich, dass ich in ganzanderen Bereichen als im Handwerk arbeiten konnte. Dabei hatte ich die einmaligeGelegenheit, ganz neue Erfahrung zu sammeln, sowohl in der Fremdsprache als auchim Alltagsleben", sagt Stella."Prinzipiell kann ich jedem nur empfehlen, eine Auslandszeit zu machen". Ihrhabe sehr geholfen, bereits Berufserfahrung durch die Lehre zu haben. Vielleichtsei es aber ein Vorteil, etwas älter und 'abgehärteter' zu sein, gibt die jetztZwanzigjährige zu. Denn ursprünglich war ein gemeinsamer Start nach Australienmit ihrer Berufsschulfreundin Sophie geplant. Doch leider hatte Sophie einenBerufsunfall und konnte erst zwei Monate später nach Australien aufbrechen. Sotraf man sich in Down Under, aber die Wege trennten sich nach einer gemeinsamenRundreise. Freilich standen die beiden ständig im Kontakt. Zum Schluss trafensie sich wieder an der Westküste. "Der beste Zeitpunkt für eine Auslandszeit istgewiss nach der Berufsausbildung," empfiehlt Stella. Denn ohneLern-Verpflichtungen sei es am besten, so einem großen Schritt zu wagen.Der Ausbildungsbetrieb von Stella zeigte sich von Beginn an für die Auslandszeitsehr aufgeschlossen. Mehr: http://ots.de/qXqkLe. Daher konnte sie direkt nachihrer Reise wieder beim Möbelhersteller Röhr-Bush in Rietberg-Mastholte ihrerArbeit als Tischlerin nachgehen. "Aber ich glaube, dass jeder mit einerabgeschlossenen Ausbildung und einem Jahr im Ausland sehr schnell wieder eineneue Arbeitsstelle findet", sagt Stella.Zwei Master-Absolventen beim Work & Travel in AustralienEike (25) und Toni (24) haben vor kurzem ihren Master inKommunikationsmanagement absolviert und sind im Oktober zum Work and Travel nachAustralien aufgebrochen. Derzeit reisen sie an der Ostküste, von Cairns nachMelbourne. Im neuen Jahr geht es dann nach Neuseeland. Der gebürtige WestfaleEike aus Erwitte absolvierte den Master am Campus Lingen der HochschuleOsnabrück. Seine Freundin Toni kommt aus Würzburg. Sie schloss ihr Studium mitdem Master an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen ab. "Uns ging es vorallem darum, zwischen Studienabschluss und Berufseinstieg nochmals aus demAlltag auszubrechen", sagt Eike. Schon bei der Planung der Reise stand für beidefest: Auslandserfahrung ist gerade in der Kommunikationsbranche und imManagement sehr wertvoll. Direkt nach dem Abschluss, fanden die beiden, sei dieideale Zeit, um mal über den Tellerrand zu blicken: "Wenn wir das jetzt nichtmachen, machen wir es nie!", bekräftigen beide. Denn im Berufsleben habe man nurselten die Möglichkeit, für mehre Monate privat zu verreisen. "Insbesondere dannnicht, wenn man zu zweit reist, da müssten schon beide ihren Job kündigen",ergänzt Toni.Befragt nach dem besten Zeitpunkt für eine Auslandszeit sind die beidenReisenden offen. "Eigentlich ist es egal. Während des Studiums einUrlaubssemester zu nehmen ist genauso gut wie nach dem Abschluss zu reisen. Dassollte jeder so machen, wie es für ihn am besten passt. Wir wollten erst unserStudium abschließen, um den Kopf komplett frei für die Reise zu haben."Beide Absolventen bekräftigen, jede Auslandszeit sei im Lebenslauf ein Pluspunktfür die spätere Karriere. "Auslandserfahrung und verhandlungssicheres Englischsind bei vielen Arbeitgebern ein Plus oder werden vorausgesetzt", meint Eike.Aber aus seiner Sicht geht es bei einer Auslandszeit vor allem um diepersönliche Weiterentwicklung, das Kennenlernen einer anderen Kultur und dasSammeln von Erfahrung. "Die möglichen Vorteile für die Karriere sind da eher nurein Zusatz."Die beiden haben bereits einen Job in einer Kleinstadt im Bundesstaat Queenslandgefunden. Um die Reisekasse zu schonen, machten sie in den ersten Wochen imnördlichen Queensland "Work for Accommodation". Dort halfen sie den Vermieternauf ihrem Anwesen, Tiere zu füttern, Palmen zu schneiden und Gehwege imhauseigenen Waldstück anzulegen.Zurück nach Deutschland soll es dann Ende Februar von Neuseeland aus gehen."Allerdings haben wir Open-Return-Tickets, sodass wir unseren Rückflugterminnoch nach hinten verschieben können - was wir voraussichtlich auch tun werden",sagt Toni.Nach ihrer Auslandszeit möchten beide in der Unternehmenskommunikation oder inder Kommunikationsberatung in den Beruf einsteigen. "Auch für solche Fragenbietet eine Auslandszeit die ideale Möglichkeit, sich Gedanken zu machen," meintEike.Weitere Informationen: Auf Auslandsjob.de finden Interessierte Wissenswertesrund um das Jobben und Arbeiten im Ausland. Von der Planung und Durchführung vonAuslandspraktika, Work and Travel bis hin zu konkreten Jobangeboten im Ausland:https://www.auslandsjob.de/jobben-im-ausland.phpDes Weiteren gibt es auf Sabbatjahr.org alle Informationen zum Sabbatical bzw.Sabbatjahr im Ausland: https://www.sabbatjahr.org/sabbatjahr-ausland.phpKontakt: Jane Jordan, INITIATIVE auslandszeit, Berliner Str. 36, 33378Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 405434 2, E-Mail: jane@auslandszeit.de,https://www.initiative-auslandszeit.deDie INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt im deutschsprachigenInternet. Sie wurde 2008 in Rheda-Wiedenbrück (Westfalen) gegründet und verfolgtdie Entwicklungen rund um die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen undTourismus. 