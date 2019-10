Gerichtsurteil ermöglicht dem thailändischen Partner des Peninsula Bangkok Hotels, den Managementvertrag der Peninsula-Gruppe für das am Fluss gelegene Luxusobjekt zu beenden

Der thailändische Partner führt an, dass die Peninsula-Gruppewährend des 20-jährigen Betriebs nicht in der Lage war, Profit fürdie Anteilseigner des Hotels zu erwirtschaften.Bangkok (ots/PRNewswire) - Ein Gericht in Thailand hat denthailändischen Partnern des am Fluss gelegenen Hotels PeninsulaBangkok gestattet, das Verfahren zur Beendigung des langjährigenHotelmanagementvertrags mit der Peninsula-Gruppe zu beginnen. DasGericht entschied, dass es unter den dualen Anteilseignern derHongkong und Shanghai Hotels, Limited sowohl in Bezug auf dasHotelobjekt als auch auf das Hotelmanagementunternehmen einenschweren und materiellen Interessenskonflikt gebe, der es derPeninsula Gruppe ermögliche, "ein Netzwerk von Verbindungen zwischenihren Geschäften zu bilden, durch das sie den monetären Nutzen undGewinn exklusiv innerhalb ihrer Gruppe halten." [Thonburi CivilCourt, Black Case Nr. PorNor 107/2562]Die Hongkong und Shanghai Hotels, Limited besitzt über einPartnerunternehmen einen 50%igen Anteil am Hotel Peninsula Bangkok,während die Familie Phataraprasit die anderen 50 % besitzt.Pradit Phataraprasit, Sprecher der Familie Phataraprasit,Vorstandsvorsitzender der Holdinggesellschaft der FamiliePhataraprasit, Winvestment Ltd., sagte: "Die Pensinsula-Gruppe konntewährend ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Hotelmanagementunternehmenkeinen Profit für die Anteilseigner des Hotels erwirtschaften.""Wir glauben, dass es sinnvoll ist, jetzt eine Beendigung desManagementvertrags zu fordern, und damit auch den eklatantenInteressenskonflikt zu lösen. Das Gericht stimmte zu, dass diePensinsula-Gruppe kein Recht hat, diese Entscheidung zu blockieren."Das Peninsula Bangkok wurde 1998 direkt gegenüber dem legendärenBangkoker Hotel Mandarin Oriental am Fluss Chao Phraya eröffnet undist eines der teuersten am Fluss gelegenen Objekte in Bangkok. Das37-stöckige Hotel verfügt über 370 Gästezimmer und Suiten und vierRestaurants.Laut Phataraprasit war eine Beendigung des Vertrags im Rahmen von"normalen Vorstandsdiskussionen" nicht möglich, da diePensinsula-Gruppe auch 50%iger Anteilseigners des Hotels mit einerAbstimmungsmehrheit im Vorstand ist."Sie haben damit eine Doppelrolle inne, einmal alsManagementunternehmen, das das Hotel betreibt, sowie alskontrollierende Anteilseigner, gegenüber denen dasManagementunternehmen in Bezug auf seine Leistung Rechenschaftablegen muss. So verhindern sie, dass Maßnahmen gegen ihr eigenesManagementunternehmen getroffen werden, und beharren darauf, dass eskeine Probleme mit ihrer Leistung gebe", sagte er.Die Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd. klagte gegen das Urteil underklärte, dass die Leistung des Peninsula Bangkok trotz desschwierigen Wettbewerbsumfelds konstant gut war ..." In einerErklärung gab Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd. bekannt, dass "diefinanzielle Performance des Hotels durch politische Unsicherheitenund durch den schwierigen Luxushotelmarkt in Bangkok beeinträchtigtwurde", dass die Gruppe jedoch "eine Geschäftsphilosophie mitlangfristigen Investitionsplänen hat ..."Die Familie Phataraprasit ist Eigentümer einer der größtenUnternehmensgruppen im Bereich Einzelhandel undEinzelhandelsentwicklung, der u. a. das Siam Paragon gehört. Zudembesitzt die Familie die größte Handelsplattform des Landes für Obstund Gemüse.Pressekontakt:Frau Janejira Toh-ThongWinvestment Co., Ltd.Tel. 662-651-5616janeyrtk@gmail.comOriginal-Content von: Winvestment Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell