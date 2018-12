Gericht verhandelt erneut Streit um Verhütungspille 'Yasminelle'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

WALDSHUT-TIENGEN (dpa-AFX) - Im seit Jahren dauernden Streit um die Verhütungspille "Yasminelle" verhandelt das Landgericht Waldshut-Tiengen am Donnerstag (9.00 Uhr) über einen möglichen Kompromiss.



Das Gericht am Hochrhein hatte die Prozessbeteiligten vor rund zwei Monaten aufgerufen, sich außergerichtlich zu einigen. Eine solche Einigung soll Gerichtsangaben zufolge nun Thema des Verhandlungstags sein. Ob sie zustande kommt, ist unklar. In dem Fall geht es um eine 34-Jährige aus Baden-Württemberg. Sie klagt in dem seit Juni 2011 laufenden Zivilrechtsverfahren gegen den Chemie- und Arzneimittelkonzern Bayer in Leverkusen. Dieser vertreibt die Pille. Die Frau macht die Pille mit ihrem Wirkstoff Drospirenon für gesundheitliche Probleme und ein hohes Thrombose-Risiko verantwortlich. Sie fordert von Bayer Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 200 000 Euro. Der Pharmakonzern hält nach Angaben seines Rechtsanwalts die in der Klage geltend gemachten Ansprüche für unbegründet (Az.: 1 O 73/12)./ruf/DP/nas