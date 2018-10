Coburg (ots) -- HUK-COBURG obsiegt in dieser Frage vor dem Landgericht Köln- Das Portal darf aber weiter die HUK in LeistungsvergleichenberücksichtigenIn einem Urteil vom 18. September 2018 (31 O 376/17) hat dasLandgericht Köln einer Klage der HUK-COBURG gegen die Check24-Gruppestattgegeben. Die HUK-COBURG hatte geklagt, weil sie den Hinweis inder Werbung des Portals für Autoversicherungen auf eine "NirgendwoGünstiger Garantie" als irreführend und wettbewerbswidrig ansieht.Verbraucher bekämen den Eindruck, dass sie ihre Autoversicherungnirgendwo anders günstiger bekämen. Sehr häufig sind dieHUK-Coburg-Tarife aber deutlich günstiger. In einem anderenKlagepunkt hat die HUK-COBURG dagegen verloren. Check24 darfweiterhin Kraftfahrtversicherungen in Preisvergleiche aufnehmen ohnehierfür einen Preis zu nennen. Dagegen hat die HUK mittlerweileBerufung eingelegt. Auch die Logos darf das Vergleichsportal weiterverwenden."Auf alle Fälle den HUK-Preis vergleichen" In einerMedieninformation erweckt das Vergleichsportal den Eindruck, dieHUK-Coburg scheue einen Preisvergleich. Dr. Jörg Rheinländer, imVorstand der HUK-COBURG zuständig für die Autoversicherung, weist dasentschieden zurück: "Wir fürchten keinen Preisvergleich. ImGegenteil: Wenn Verbraucher wirklich günstig an ihre Autoversicherungkommen wollen, lohnt auf alle Fälle ein Blick auf die Websites derHUK oder der HUK24. Denn HUK-Preise gibt es auf keinemVergleichsportal." Rheinländer betont: "Auf alle Fälle den HUK-Preisvergleichen."Pressekontakt:Holger BrendelTel.: +49 (09561) 96-22607Email: holger.brendel@huk-coburg.deThomas von MallinckrodtTel.: +49 (09561) 96-22600Email: thomas.mallinckrodt@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell