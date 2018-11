Gericht ordnet Diesel-Fahrverbotszone in Essen mit Teilen der Autobahn 40 an

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

GELSENKIRCHEN/ESSEN (dpa-AFX) - Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone in Essen mit Teilen der Autobahn 40 angeordnet.



Die Richter verpflichteten das Land Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufzunehmen./tob/hff/DP/tos