Gericht kippt Demonstrations-Verbot am Hambacher Forst

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

KERPEN/AACHEN (dpa-AFX) - Die für diesen Samstag geplante Großdemonstration von Braunkohlegegnern am Hambacher Forst darf trotz Sicherheitsbedenken der Polizei stattfinden.



Das Verwaltungsgericht Aachen hat ein von der Polizei erlassenes Verbot am Freitag gekippt. Die Polizei kündigte an, die Entscheidung zu akzeptieren und nicht vor das Oberverwaltungsgericht in Münster zu ziehen./sil/DP/he