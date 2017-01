Gericht gibt Amgen bei Patentstreit mit Sanofi und Regeneron Recht

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

DELAWARE (dpa-AFX) - Der weltweit größte Biotech-Konzern Amgen hat im Streit um seinen Cholesterin-Senker Repatha einen juristischen Etappensieg errungen.



Ein Richterin in Delaware ordnete am Donnerstag an, dass der französische Pharmakonzern Sanofi und sein US-Partner Regeneron den Verkauf ihres Konkurrenzproduktes Praluent stoppen müssen. Das Medikament verletze Patentrechte von Amgen, hieß es zur Begründung. Der Vollzug der Anordnung wurde allerdings für 30 Tage ausgesetzt, um den unterlegenen Parteien Gelegenheit für rechtliche Schritte zu geben.

Die Aktionäre des US-Biotechriesen konnten sich dennoch über ein nachbörsliches Plus von mehr als fünf Prozent bei ihrem Papier freuen. Regeneron-Anteilscheine gaben hingegen um mehr als ein Prozent nach. Experten rechnen bisher bei Praluent mit einem Umsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar bis 2020./he