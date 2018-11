Gericht entscheidet über Werbestreit zwischen Parship und LoveScout24

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Oberlandesgericht (OLG) München entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) einen Streit zwischen den Dating-Portalen Parship und LoveScout24 um Werbesprüche.



Es geht dabei um die Frage, ob Parship sich als "Deutschlands größte (Online-)Partnervermittlung" bezeichnen darf - oder nicht. LoveScout24 hatte gegen den Werbespruch auf Unterlassung geklagt und in erster Instanz vom Landgericht München I recht bekommen. Gegen die Entscheidung zog Parship in die nächste Instanz./bsj/DP/tos