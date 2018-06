Gericht entscheidet über Unfallversicherung bei Betreuung durch Oma

KASSEL/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel beschäftigt sich am Dienstag (12.00 Uhr) mit der Frage, ob ein Kind bei der Betreuung durch seine Großeltern gesetzlich unfallversichert ist (Az.



: B 2 U 2/17 R). Geklagt hat eine Frau aus dem Raum Magdeburg gegen die Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Sie möchte, dass die gesetzliche Unfallversicherung für einen Vorfall aufkommt, bei dem ihr Enkel im Alter von knapp einem Jahr in ein Schwimmbecken fiel. Der Junge ist seitdem behindert. Durch einen Sauerstoffmangel erlitt er eine Hirnschädigung. Die Großmutter fordert, dass die Unfallkasse den Fall anerkennt und zahlt. Über die Kasse sind beispielsweise Schüler versichert. Das Sozialgesetzbuch sieht auch einen Versicherungsschutz für Kinder bei der Betreuung durch "geeignete Tagespflegepersonen" vor. Nach Ansicht der Klägerin hat der Gesetzgeber damit alle Kinder unter Versicherungsschutz stellen wollen, wenn die Betreuung qualitativ einer vom Jugendamt vermittelten Betreuungskraft entspreche. In zwei vorigen Instanzen war die Frau mit ihrer Klage gescheitert./geh/DP/tos/mis