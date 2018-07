Gericht entscheidet über Herausgabe von Boschs Diesel-Unterlagen

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Landgericht Stuttgart entscheidet am Freitag (11.00 Uhr) über die Frage, ob der Zulieferer Bosch bei der juristischen Aufarbeitung des VW -Diesel-Skandals die Herausgabe von Unterlagen verweigern darf.



Konkret geht es um E-Mail-Wechsel zwischen Beschäftigten des Zulieferers und VW-Mitarbeitern sowie einen Brief der Bosch-Rechtsabteilung an VW. Die Kläger wollen, dass Bosch die Unterlagen herausgibt, der Zulieferer weigert sich bislang (Az. 22 O 205/16; 22 O 348/16).