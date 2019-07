Gericht: Piloten der British Airways dürfen streiken

LONDON (dpa-AFX) - Piloten der britischen Fluggesellschaft British Airways dürfen streiken.



Das hat am Mittwoch ein Gericht in London entschieden. In einer Abstimmung hatten sich die Piloten der zum spanisch-britischen IAG -Konzern gehöhrenden Airline mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

Seit Monaten stecken die Parteien in einem Streit um Gehälter und eine Gewinnbeteiligung. Ein Streik könnte die Fluggesellschaft pro Tag bis zu 40 Millionen britische Pfund (knapp 44 Millionen Euro) kosten, wie das Unternehmen zu dem Fall mitgeteilt hatte./si/DP/mis