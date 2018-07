Gerhard Waschler: Massive Unterstützung der Gemeinden und Landkreise bei der IT-Ausstattung der Schulen - Förderrichtlinien für Digitalbudgets veröffentlicht

München (ots) - Ein großes Förderpaket macht die Schulen in Bayernfit für die digitale Zukunft. "Insgesamt haben wir allein für dasJahr 2018 ein Förderpaket mit 212,5 Millionen Euro geschnürt", freutsich Gerhard Waschler, bildungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktionim Bayerischen Landtag. "Ab sofort können die Sachaufwandsträger fürdie IT-Ausstattung eine Förderung des Freistaats von bis zu 90Prozent der Kosten beantragen. Damit bringen wir die Bildung weitervoran. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn zum 1. März 2018 garantiert,dass die Mittel schnell fließen können."In seiner Regierungserklärung hatte Ministerpräsident Dr. MarkusSöder angekündigt, 50.000 digitale Klassenzimmer einzurichten. ImRahmen des Masterplans BAYEN DIGITAL II gewährt der Freistaat nun einDigitalbudget, mit dem die Träger, die für die Ausstattung derSchulen zuständig sind, digitale Klassenzimmer mit IT-Infrastruktureinrichten können. Hinzu kommt ein Budget für die zeitgemäßeEinrichtung integrierter Fachunterrichtsräume anberufsqualifizierenden Schulen. Dabei können nicht nur Gemeinden undLandkreise als Sachaufwandsträger der öffentlichen Schulen eineFörderung bis zu 90 Prozent der Kosten erhalten, sondern auch dieTräger staatlich genehmigter und staatlich anerkannter privaterSchulen. Gleichzeitig startet der Freistaat eine umfassendeFortbildungsinitiative für alle Lehrkräfte in Bayern. Zudem wirdInformatik als Leitfach gestärkt und die Medienarbeit fest imUnterricht und in der Lehrerfortbildung verankert."Mit dem umfassenden Maßnahmenpaket werden die Voraussetzungengeschaffen, um Schülern die souveräne Verwendung digitaler Werkzeugezu vermitteln", sagt Waschler. "Digitalisierung als Gegenstand undWerkzeug im Bildungsprozess wird weiterhin massiv an Bedeutunggewinnen. Mit den Förderrichtlinien und den Fördermitteln sorgen wirfür eine gute digitale Infrastruktur an den Schulen."Die Richtlinien sind auf der Plattform der BayerischenStaatsregierung zu finden:http://ots.de/KGnNqIhttp://ots.de/cJafFGPressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell