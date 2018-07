Gerhard Waschler: Bayern bekommt im Herbst 4.200 neue Lehrer - viele Stellen im Nachtragshaushalt zusätzlich geschaffen

München (ots) - "Pauschal über Lehrermangel im Freistaat zu reden,wird der differenzierten Situation und der bundesweitenSpitzenstellung Bayerns im Bildungsbereich nicht gerecht", betontGerhard Waschler, bildungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag. "Die Zahlen bei ausfallendem Unterricht, die dieOpposition immer wieder herausholt, sind teilweise veraltet,teilweise unseriös oder irreführend. Auch ist nicht im Geringstenhilfreich, zukunftsweisende Investitionen in die Digitalisierungunserer Schulen gegen die Einstellung von Lehrern auszuspielen."Die CSU-Fraktion hingegen schafft beides, freut sich Waschler:"Allein in den beiden Nachtragshaushalten 2018 haben wir 260Millionen Euro für die Umsetzung des Masterplans Bayern Digital IIbeschlossen und 964 zusätzliche Stellen für neue Lehrerinnen undLehrer an Schulen geschaffen." Darunter sind 150 Stellen, dieausschließlich der besseren Unterrichtsversorgung und der Stärkungder Lehrerreserve dienen, und 263 Stellen für die pädagogischeUmsetzung der Digitalisierung. "Nun überführt das Kultusministeriumunsere Beschlüsse in die Praxis: Die zusätzlich geschaffenen Stellenwerden besetzt und die Mittel sinnvoll verteilt."Zum kommenden Schuljahr können somit insgesamt über 4.200Lehrkräfte neu eingestellt werden. Da es im Bereich Grund- undMittelschule derzeit in der Tat schwierig ist, ausreichend Köpfe zufinden, werden diese mit erfolgreichen und nachgefragtenSondermaßnahmen gewonnen. Dabei können sich Lehrkräfte andererSchularten in zwei Jahren zu Grund- oder Mittelschullehrern weiterqualifizieren. Über 300 junge Lehrerinnen und Lehrer haben dieseMaßnahme bereits mit Erfolg durchlaufen, weitere 1.300 sind geradedabei und noch mal 850 kommen im Herbst dazu. Durch eine ähnlicheZweitqualifizierungsmaßnahme kann auch die Versorgung derFörderschulen sichergestellt werden. Um mittelfristig mehr Lehrkräftezu gewinnen, weitet die Staatsregierung gerade die Studienkapazitätenfür Grundschule und Sonderpädagogik an den bayerischen Universitätenmassiv aus.Die Personalplanung des CSU-geführten Kultusministeriums seivorausschauend und faktenbasiert. "Ich habe Verständnis dafür, dassBerufsverbände sich immer noch mehr vorstellen könnten. Das ist ihrgutes Recht. Es darf aber nicht schlecht geredet werden, was schondurch eine große Kraftanstrengung an Zusätzlichem geleistet wird",resümiert Gerhard Waschler. Und abschließend weiter: "Wir investierenviel in zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Damit sie auch weiterihre gute Arbeit fortsetzen können. Dafür danke ich den Lehrerinnenund Lehrern und wünsche ihnen gute Erholung in den verdienten Ferien.Und den Schülerinnen und Schülern wünsche ich das Gleiche."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell