Gerhard Schröder wirft Angela Merkel im stern-Interview Führungsschwäche vor

Hamburg (ots) - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)hat seiner Nachfolgerin Angela Merkel Führungsschwäche im Streit mitInnenminister Horst Seehofer über die Asylpolitik vorgeworfen. "Auseiner Richtlinienkompetenz wurde eine Nichtlinienkompetenz", sagteSchröder im Interview mit dem stern. Richtlinienkompetenz heiße,"dass der Kanzler etwas vorgibt, auch per Einzelweisung, und derMinister hat das dann umzusetzen".Bei einem nicht auflösbaren Streit habe der Kanzler zweiMöglichkeiten, sagte Schröder. "Entweder er zwingt den Widersacherüber die Verbindung der Vertrauensfrage mit einer Sachfrage in dieSolidarität. Oder er entlässt den Minister." Die SPD hätte auf dieseVertrauensfrage im Bundestag dringen müssen.Die jüngste Auseinandersetzung habe "Deutschland geschadet", fügteSchröder hinzu. "Mancher in Europa, der die deutsche Rolle nichtschätzt, wird klammheimliche Freude empfinden." Niemals dürfe sichein Kanzler ein Ultimatum von einem Minister setzen lassen."Gelegentlich ist ein Basta notwendig." Insofern sei hier"Instabilität organisiert" worden. Das Kalkül der CSU aber, durch dasHochziehen des Konflikts die AfD bekämpfen zu können, werde sich als"schauriger Irrtum" erweisen.