Gerhard Schröder verspricht Unterstützung der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabiens Reformprogramm

Berlin/Riad (ots) - Eine hochkarätige deutscheWirtschaftsdelegation unter Leitung von Bundeskanzler a.D. GerhardSchröder reiste vom 15.1. bis 17.1. nach Saudi-Arabien. ImMittelpunkt der Reise stand ein Gespräch mit S.M. König Salman überdie regionale Situation, die saudisch-deutsche Sicherheitskooperationsowie die wirtschaftlichen Reformen Saudi-Arabiens. Weiter standen imProgramm Treffen mit saudischen Unternehmensvertretern sowie Besucheder Ministerien für Wirtschaft und Planung, Handel und Investitionensowie Transport.Hauptthema der Reise waren die neuen Marktchancen, die sich fürdeutsche Unternehmen mit den tiefgreifenden Wirtschaftsreformen inSaudi-Arabien eröffnen. Herr Schröder, Ehrenpräsident des deutschenNah- und Mittelost-Vereins (NUMOV), erklärte hierzu, Deutschland seibereit, seine Erfahrungen mit dem Königreich zu teilen und damit zuhelfen, das saudische Reformprogramm "Vision 2030" umzusetzen.Deutsche Unternehmen seien bereit und willens, die Umsetzung derWirtschaftsreformen durch tatkräftige Zusammenarbeit mit demsaudischen Privatsektor zu unterstützen, so Schröder weiter.Deutschland habe sehr großes Interesse an den wirtschaftlichenMöglichkeiten, die sich durch die saudischen Reformen ergeben würden.Im April 2016 hat Saudi-Arabien die Vision 2030 und den NationalTransformation Plan vorgestellt. Bis 2030 soll Saudi-Arabien imGlobal-Competitiveness-Index des Weltwirtschaftsforums unter denbesten 10 Ländern sein. Um das zu schaffen, soll der Anteilausländischer Direktinvestitionen von derzeit 3,8 Prozent auf dasinternationale Niveau von 5,7 Prozent steigen, und der Anteil vonExporten außerhalb des Ölsektors am BIP soll von 16 auf über 50Prozent wachsen. "Mit der Vision 2030 werden wir unsere Wirtschaftwie auch unsere Gesellschaft in eine prosperierende Zukunft führenund unser Land von der Ölabhängigkeit lösen", erklärte S.E. Dr. AwwadAlawwad, Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien in Berlin. Erfügte hinzu: "Gerade auch für unsere deutschen Partner bieten dieambitionierten Ziele ein großes Potential." Das steigende Interesseder deutschen Wirtschaft werde bezeugt durch den starken Zuwachs angegenseitigen Besuchen auf Ministerial- und Unternehmensebene, so derBotschafter weiter.Organisiert wurde die Delegationsreise vom Nah- undMittelost-Verein, der ältesten deutschen Wirtschaftsvereinigung fürdie Region. Sie wurde unterstützt durch die Botschaft des KönigreichsSaudi-Arabien in Berlin sowie der deutschen Botschaft in Riad.Pressekontakt:Botschaft des Königreichs Saudi-ArabienTiergartenstr. 33-3410785 BerlinE-Mail: media@saudiembassy.berlinOriginal-Content von: Botschaft des K?nigreichs Saudi-Arabien, übermittelt durch news aktuell