Gerhard Schröder kann auf Koreanisch Bier bestellen (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem Spruch "Hol mir mal ne Flasche Bier" ging GerhardSchröder, 75, in die deutsche Unterhaltungsgeschichte ein. StefanRaab machte daraus sogar einen Song. In der aktuellen GALA (Heft27/2019, ab morgen im Handel) sagt seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim,51, dass der Altkanzler auch in ihrer Heimat Korea nicht auf demTrockenen sitzen muss: "Er kann sogar schon ein paar BrockenKoreanisch sprechen, jemanden begrüßen oder fragen: ,Können Sie mirein Bier bringen, bitte?' Das muss er aber auswendig lernen.Koreanisch ist sehr schwer."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell