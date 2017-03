Mainz (ots) -SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in den vergangenen Wochenrhetorische Distanz zur Agenda 2010 aufgebaut. In der "ZDFzeit"-Doku"Mensch Schröder", die am Dienstag, 7. März 2017, 20.15 Uhr, zu sehenist, spricht sich Altbundeskanzler Gerhard Schröder gegenBestrebungen aus, seine umstrittene Arbeitsmarktreformen rückgängigzu machen: "Die Agenda ist ein Grund dafür, dass Deutschlandwirtschaftlich in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Und man mussaufpassen, dass das so bleibt." Mit Blick auf die Menschen, die densozialen Abstieg fürchten und deswegen in den USA Donald Trump ihreStimme gaben, sagt er: "Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wirhaben einen wirklich funktionierenden Sozialstaat, der - anders alsin den Vereinigten Staaten - die Menschen auch auffängt."Die "ZDFzeit"-Doku "Mensch Schröder" geht der Frage nach, welchesVermächtnis die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder in den Jahren 1998bis 2005 für die SPD und dieses Land hinterlässt. Und sie fragtaußerdem: Wer ist dieser Mensch, der auch im Wahljahr 2017 nochpolarisiert - als Putin-Freund ebenso wie als Vater der Agenda 2010?Schröder-Biograf Georg Schöllgen vergleicht auch die Herkunft vonAltkanzler Schröder und dem aktuellen SPD-Kanzlerkandidaten MartinSchulz: "Die Parallelen sind vor allem in einem Punkt auffällig: DieHerkunft aus sehr bescheidenen Milieus. Die Fähigkeit, dasbescheidene Milieu als Chance zu begreifen, daraus die Kraft zu holenfür einen in beiden Fällen spektakulären Aufstieg."In der "ZDFzeit"-Doku spricht Altkanzler Gerhard Schröder offenüber die verlorene Wahl 2005, sein schwieriges Verhältnis zur SPD,seine umstrittene Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Putinund seine schmerzhafte Trennung von Ehefrau Doris. Mitstreiter wieOtto Schily und politische Gegner wie Wolfgang Schäuble ("Er hatnatürlich einen starken Geltungs- und Durchsetzungswillen") kommen inder Doku ebenso zu Wort wie seine Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpfund viele andere Wegbegleiter.https://presseportal.zdf.de/pm/mensch-schroeder/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell