Gerhard Bähr zum neuen Geschäftsführer der EUROJET Turbo GmbH ernannt (FOTO)

Hallbergmoos (ots) - Die Gesellschafter des EUROJET-Konsortiums haben Gerhard Bähr (59) mit Wirkung zum 1. Juli 2020 zum Geschäftsführer der EUROJET Turbo GmbH (EUROJET) ernannt. Er tritt die Nachfolge von Clemens Linden an, der das Konsortium seit Dezember 2012 leitet.Gerhard Bähr, der einen Abschluss als Maschinenbau-Ingenieur hat, kann auf eine mehr als drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte in der Luft- und Raumfahrtindustrie zurückblicken, die ihm ein breites Verständnis des Luft- und Raumfahrtgeschäfts aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht. Er begann seine berufliche Laufbahn 1987 als Versuchsingenieur bei der MTU Aero Engines (MTU). Nach seinem Aufenthalt für MTU in den USA, an dem er verschiedene Positionen im Engineering- und Programmbereich bekleidete, übernahm er nach seiner Rückkehr nach Deutschland die Rolle des Senior Managers für Zentrale Prozesse der MTU. Es folgte die Leitung der MTU Blisk-Produktion und später die Programmleitung TP400 / Tyne / Larzac. Von 2016 bis zum Antritt der Position als EUROJET Geschäftsführer leitete er als Direktor der militärischen Triebwerksinstandhaltung und -Montage den MTU-Standort Erding.Herr Bähr erklärte: "Ich freue mich sehr, diese neue Chance wahrnehmen zu können, denn das Triebwerksprogramm EJ200 bereitet sich auf einige spannende Jahre vor. Wir blicken auf kommende Entscheidungen über zusätzliche Aufträge aus einigen unserer Kern-Nationen, insbesondere Deutschland und Spanien, während wir zusammen mit unseren Kollegen von Eurofighter auch an internationalen Verkaufskampagnen arbeiten, unter anderem in Finnland und der Schweiz."ÜBER EUROJET:Die EUROJET Turbo GmbH ist für das Management des Triebwerksprogramms EJ200 verantwortlich. Die Anteilseigner von EUROJET sind Rolls-Royce (Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio Aero (Italien). Das Triebwerk steht für eine herausragende und innovative Technologie und beweist im Eurofighter-Typhon immer wieder seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Das EJ200 ist mit seiner herausragenden Leistungsfähigkeit, einfacher Instandhaltungs-/ Wartungsmöglichkeit und geringen Lebenszyklus-Kosten das optimale Triebwerk für die Anforderungen von Luftwaffen von heute und in der Zukunft.Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden weit über tausend EJ200-Serientriebwerke an Luftwaffenflotten der Kunden in neun Nationen ausgeliefert. Mittlerweile hat das EJ200-Triebwerk mehr als eine Million Triebwerksflugstunden erreicht.Hochauflösende Bilder des EJ200 können hier heruntergeladen werden: https://www.eurojet.de/media/Pressekontakt:Rose Artuso, PR and CommunicationsEUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | GermanyTel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: r.artuso@eurojet.de |http://www.eurojet.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58504/4639265OTS: EUROJET Turbo GmbHOriginal-Content von: EUROJET Turbo GmbH, übermittelt durch news aktuell