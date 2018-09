Hamburg (ots) - Wie gerecht geht es zu in Deutschland? Darüber istdie Meinung deutlich geteilt: 51 Prozent der deutschsprachigenBevölkerung ab 14 Jahren empfinden die Situation als eher gerecht,während 46 Prozent sie als eher ungerecht wahrnehmen. Die übrigen 3Prozent sind unentschlossen. Knapp zwei Drittel der Bevölkerungfühlen sich in unserer Gesellschaft persönlich angemessen behandelt.Während jeder Zehnte sich selbst sogar als bevorzugt einstuft, fühltsich jeder Fünfte benachteiligt. Das ist das Ergebnis einerrepräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag desNorddeutschen Rundfunks für die ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit".Der Anteil derer, die sich persönlich benachteiligt fühlen, steigtmit sinkender Bildung sowie sinkendem Haushalts-Nettoeinkommen.Ebenso neigen die Gruppen mit niedriger Bildung oder niedrigemHaushalts-Nettoeinkommen auch bei der Beschreibung der aktuellenVerhältnisse in Deutschland vermehrt zu einer negativen Haltung.Zwischen Männern und Frauen ist die Wahrnehmung ebenfallsunterschiedlich. Jede zweite Frau (54 Prozent) empfindet dieVerhältnisse in Deutschland als ungerecht, während lediglich gutjeder dritte Mann (38 Prozent) dieser Auffassung ist. Und auchzwischen West- und Ostdeutschland sind die Meinungen geteilt: ImWesten findet eine knappe Mehrheit die Verhältnisse in Deutschlandeher gerecht (53 Prozent), in den ostdeutschen Ländern lautet dieBewertung für die Situation in der gesamten Bundesrepublikmehrheitlich "eher ungerecht" (52 Prozent).Bei den Altersgruppen ragen die 50- bis 64-Jährigen heraus: 55Prozent von ihnen beschreiben die aktuelle Situation als eherungerecht. Bei den 14- bis 34-Jährigen sind es 45 Prozent, bei den35- bis 49-Jährigen 46 Prozent. Von den Menschen, die älter als 65Jahre sind, teilen 38 Prozent die Einschätzung.Während der ARD-Themenwoche vom 11. bis zum 17. November werdensich alle Fernseh- und Radioprogramme der ARD sowie dieOnline-Angebote der gesamten Senderfamilie umfassend mit der Fragenach Gerechtigkeit beschäftigen und zur Diskussion einladen. DieFederführung für die ARD-Themenwoche liegt in diesem Jahr beim NDR.Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat im Auftrag desNDR im Rahmen einer repräsentativen Studie vom 27. bis 29. August2018 in Deutschland insgesamt 1017 deutschsprachige Personen ab 14Jahren befragt. Die Fehlertoleranz beträgt zwischen 1,4Prozentpunkten (bei 5% Anteilswert) und 3,1 Prozentpunkten (bei 50%Anteilswert).Grafiken zur Studie finden Sie unterwww.NDR.de/umfragegerechtigkeitPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell