Köln (ots) - Gerd Müller ist für die Deutschen nach wie vor derGrößte. Das ist das Ergebnis einer aktuellen WM-Helden-Umfrage fürdie das Marktforschungsunternehmen Respondi im Auftrag des Autors desWM-Bestsellers "Heldentaten" bundesweit mehr als 1.000 Fußball-Fansbefragt hat. Demnach stimmten 17 Prozent der Befragten für deneinstigen "Bomber der Nation". Auf den Plätzen 2 und 3 folgenWM-Rekordschütze Miro Klose (13,5 Prozent) sowie Franz Beckenbauer.Auch wenn es um das wichtigste WM-Tor der DFB-Elf geht, ist Müllervorne dabei. Sein entscheidender Treffer im WM-Finale 1974 landeteauf Platz 3. Das größte deutsche WM-Tor fiel in den Augen der Fansallerdings vor satten 64 Jahren "aus dem Hintergrund" als Helmut Rahnim Berner Wankdorf das "Wunder von Bern" perfekt machte. Sein Treffergegen den ungarischen Torwart Gyula Grosics wurde von 36 Prozent derFans über alle Altersklassen hinweg gewählt. Auf dem zweiten Platzfolgt Mario Götzes entscheidender Treffer gegen Argentinien imMaracana von Rio de Janeiro.Der Boss Rahn bei jungen wie alten Fans unvergessenInteressant: Auch für die junge Fan-Generation ist Rahns Trefferim "unaufhörlich prasselnden Regen" von Bern der wichtigste Trefferder deutschen WM-Historie. Immerhin 27 Prozent der 16-29-jährigenwählten ihn auf Platz 1. In der gesamten Bewertung auf Platz 4 folgtindes Gerd Müllers akrobatischer Seitfallzieher zum 3:2 Sieg nachVerlängerung im Viertelfinale 1970 gegen das englische Team. Auf demfünften Rang: Miroslavs Kloses Treffer zum 2:0 gegen Brasilien imjetzt schon legendären Halbfinale 2014. Knapp gefolgt wird KlosesAbstauber vom einzigen deutschen-deutschen Tor der WM-Historie,Jürgen Sparwassers Treffer mit der DDR-Mannschaft gegen diebundesdeutsche Auswahl in Hamburg 1974. Der Treffer des Magdeburgerserhielt 4,7 Prozent der Stimmen.Trotz Herberger und Beckenbauer: Jogi Löw ist größterBundestrainer aller ZeitenEinig sind sich die Fans über alle Altersklassen hinweg, wenn esum den größten Bundestrainer der deutschen WM-Historie geht: Trotzgroßer Weltmeister-Trainer wie Beckenbauer oder Herberger, die Platz2 und 3 belegten, setzte sich hier der aktuelle Amtsinhaber, Joachim"Jogi" Löw durch. Er erhielt satte 47 Prozent der Stimmen. Selbst beiden 60-69-jährigen erhielt er 41 Prozent. Zudem punktete der smarteBreisgauer bei den Damen der Zunft überdurchschnittlich. 57 Prozentder weiblichen Fans wählten ihn auf die Spitzenposition."Das Ergebnis ist eine rührende Verbeugung vor den beidenwahrscheinlich größten Stürmern, die je in Weiß und Schwarzaufliefen. Gerd Müller und Helmut Rahn haben Fußball-Geschichtegeschrieben, die bis heute nachhallt", sagt Sascha Theisen, Autor derbeiden WM-Bestseller "Heldentaten - die größten deutschen WM-Spiele"sowie "Helden - die größten deutschen WM-Legenden", der dieWM-Umfrage in Auftrag gab.Über die UmfrageInitiator der WM-Umfrage ist Sascha Theisen, Autor desFußballbuches "Heldentaten", das die größten deutschen WM-Spiele inWort und Bild noch einmal aufleben lässt. Gemeinsam mit dem KölnerMarktforschungsunternehmen Respondi befragte er 1.018 Fußball-Fans inganz Deutschland nach den aus ihrer Sicht größten WM-Helden und-Spielen.Über die HeldentatenHeldentatenDie größten deutschen WM-Spiele160 Seiten & 150 FotosISBN 978-3-7307-0347-2Preis 19,90 EuroErschienen im Verlag Die Werkstatt, GöttingenDie Ergebnisse der Heldentaten-Umfrage auf einen Blick:Größter deutscher WM-SiegPlatz 1: WM 2014, Brasilien - Deutschland (1:7) - 31 ProzentPlatz 2: WM 1954, Deutschland - Ungarn (3:2) - 26 ProzentPlatz 3: WM 2014, Deutschland Argentinien (1:0 n.V.) - 16 ProzentPlatz 4: WM 1974, Deutschland-Niederlande (2:1) - 9,5 ProzentPlatz 5: WM 1990, Deutschland-Argentinien (1:0) - 5,5 ProzentBitterste deutsche WM-NiederlagePlatz 1: WM 2006, Deutschland - Italien (0:2 n.V.) - 35 ProzentPlatz 2: WM 1966, England - Deutschland (4:2 n.V.) - 23 ProzentPlatz 3: WM 1978, Deutschland - Österreich (2:3) - 16 ProzentPlatz 4: WM 2002, Brasilien - Deutschland (2:0) - 9 ProzentPlatz 5: WM 1970, Italien - Deutschland (4:3) - 6,5 ProzentGrößter deutscher WM-HeldPlatz 1: Gerd Müller - 17 ProzentPlatz 2: Miroslav Klose - 13,5 ProzentPlatz 3: Franz Beckenbauer - 13 ProzentPlatz 4: Helmut Rahn - 12 ProzentPlatz 5: Bastian Schweinsteiger - 11 ProzentGrößtes deutsches WM-TorPlatz 1: Helmut Rahn, 3:2 gegen Ungarn 1954 - 36 ProzentPlatz 2: Mario Götze, 1:0 gegen Argentinien 2014 - 21 ProzentPlatz 3: Gerd Müller, 2:1 gegen Niederlande 1974 - 10 ProzentPlatz 4: Gerd Müller, 3:2 gegen England 1970 - 7 ProzentPlatz 5: Miro Klose, 2:0 gegen Brasilien 2014 - 5,5 ProzentGrößter deutscher WM-TrainerPlatz 1: Jogi Löw - 47 ProzentPlatz 2: Franz Beckenbauer - 21 ProzentPlatz 3: Sepp Herberger - 20 ProzentPlatz 4: Helmut Schön - 12 Prozent