Gerber: Entscheidung zu Jänschwalde bringt Planungssicherheit

Berlin (ots) - Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber(SPD) hat positiv auf die Braunkohle-Pläne des Energiekonzerns LEAGreagiert, den Tagebau Jänschwalde nicht weiterzuführen.Im rbb-inforadio sagte Gerber am Freitag, "wir haben jetztmindestens für die nächsten zwei Jahrzehnte Sicherheit undPlanbarkeit für das mit Abstand größte Industrieunternehmen unseresLandes und damit auch für die Menschen, die dort arbeiten und ihreFamilien."Zum Braunkohle-Tagebau Welzow-Süd sagte Gerber, hier sei es nachwie vor notwendig, an den Plänen zur Erweiterung festzuhalten. "Wirsehen die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für diesen Tagebau,eben weil die erneuerbaren (Energien) noch nicht so weit sind, wieviele das gerne hätten. Zugleich appellierte Gerber an den Bund,stabile Rahmenbedingungen zu schaffen und sich an derStrukturentwicklung in der Lausitz zu beteiligen.Gerber äußerte sich außerdem zur Zukunft des Bahnwerks Eberswalde.Die Insolvenz sei ein echter Tiefschlag für die Beschäftigten. Erhoffe aber, dass der Liquiditätsengpass vom Insolvenzverwalterüberwunden werde. Es gebe genug Aufträge für das Unternehmen und erhoffe, dass die Bahninstandhaltung weiterhin eine Perspektive inEberswalde habe.