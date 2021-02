Geratherm-Medical-Aktie: Auf zu neuen Höchstständen!

Was für eine Performance: Das Papier von Geratherm Medical erreichte mit einem Kurs von 12,60 Euro heute Vormittag neues 3-Jahres-Hoch. Ganz halten konnte die Aktie dieses Niveau nicht, doch auch am Nachmittag (14:00) notierte sie in Stuttgart 0,8 Prozent fester.

Damit setzten Geratherm Medical ihren Aufwärtstrend fort. Innerhalb des vergangenen Monats legten die Titel fast 8 Prozent zu. Und auch auf Jahressicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung