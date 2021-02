Geratherm Aktie: Großer Einzelauftrag?

Am Mittwoch meldete sich Geratherm mit der Mitteilung, dass der Bereich „Geratherm Respiratory“ den „bisher größten Einzelauftrag“ erhalten habe. Um was es dabei geht: Es sollen vom neuen Geratherm Lungenfunktionsgerät (Modell „Spirostik Blue“) 500 Stück bestellt worden sein. Da soll es um ein Auftragsvolumen von einer halben Mio. Euro gehen. Die Lieferung der Geräte soll noch im laufenden Quartal erfolgen, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



