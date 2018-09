Gerald Asamoah mit Karl Kübel Preis geehrt und Dietmar Heeg Medienpreis verliehen (FOTO)

Bensheim (ots) -Viele berührende und bewegende Momente gab es heute bei derVerleihung des Karl Kübel Preises 2018 an Gerald Asamoah imvollbesetzten Musiktheater REX in Bensheim. Mit dem Preis würdigt dieKarl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS) das außergewöhnlicheEngagement des früheren Fußballprofis für Kinder. Der mit 25.000 Eurodotierte Preis wird bereits zum 19. Mal verliehen. Im Anschlusswurden die Preisträgerinnen des Dietmar Heeg Medienpreises, der unterdem Motto "Familien bewegen - sich und andere" steht, bekanntgegeben:Vivian Pasquet und Tabea Hosche.Gerald Asamoah engagiert sich seit Jahren in vielfältiger Weisefür Kinder und ihre Familien. Er setzt sich für faire Bildungschancenein und tritt entschieden gegen Rassismus auf, beispielsweise alsSchulpate beim deutschlandweiten Netzwerk "Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage". Selbst herzkrank ermöglicht er mit seiner 2007gegründeten "Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder" Kindernunabhängig von ihrer Herkunft und Hautfarbe lebensnotwendigeHerzoperationen."Wir freuen uns sehr, mit Gerald Asamoah einen besonderen Menschenund Mutmacher mit dem Karl Kübel Preis auszuzeichnen. Ob Fair-Playund Verantwortung für Kinder und ihre Familien, Kampf gegen Rassismusund für Integration - Gerald Asamoah ist auch jenseits des Spielfeldsein Vorbild!", betonte der Vorsitzende des KKS-Stiftungsrats MatthiasWilkes in seiner Ansprache. "Vor allem sein persönlicher Einsatz fürbenachteiligte Kinder hat uns imponiert. Das passt zu den Zielen derKarl Kübel Stiftung."Die Auszeichnung mit dem Preis, für den BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft übernommen hat, bedeuteihm viel, betonte der Ex-Fußballnationalspieler. "Ich fühle mich sehrgeehrt, nach Persönlichkeiten wie Peter Maffay und Maria Furtwänglermit dem Karl Kübel Preis ausgezeichnet zu werden. Das motiviert mich,mich weiterhin für herzkranke Kinder und ihre Familien aus aller Welteinzusetzen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als herzkrankenKindern ihr Lachen zurückzugeben." Das Preisgeld wird denHilfsprojekten seiner Stiftung zugutekommen."Wir bewegen - uns und andere" - unter diesem Motto stand deranschließende Kurztalk zwischen Asamoah und den Vorstandsmitgliedernder KKS-Stiftung, Ralf Tepel und Daniela Kobelt Neuhaus. Dabei wurdedeutlich, dass auch die Karl Kübel Stiftung mit ihren Projekten, wiebeispielsweise den offenen Eltern-Kind-Treffs Drop In(klusive) unddem Freiwilligendienst weltwärts Menschen bewegt. Künftig will sichdie Stiftung auch stärker Richtung Afrika bewegen und dort Projekteunterstützen.Bewegung in den Saal brachte danach die Tanzfabrik Bensheim mitAuftritten ihrer Kindergruppen und einer sportlichen Einlage, bei derauch die Besucher mitmachen konnten. Im Anschluss verliehen MatthiasWilkes und Mitglieder der Jury den nach dem verstorbenenFernseh-Pfarrer und ehemaligen Stiftungsratsmitglied benanntenDietmar Heeg Medienpreis. Er ist mit 10.000 Euro dotiert.Aus insgesamt 93 Bewerbungen hatte die Jury aus renommiertenJournalist*innen einen TV-Beitrag und eine Print-Reportageausgewählt. Die GEO-Geschichte "Frau Held, Mutter" von Vivian Pasqueterzählt das Leben einer ungewöhnlichen Patchworkfamilie. Seit 17Jahren nimmt Kerstin Held behinderte Pflegekinder bei sich auf:Autisten, Alkoholgeschädigte, Sterbenskranke. Der Beitrag geht derFrage nach: Warum lebt Held dieses Leben? Die Mischung aus Reportageund Interview berührt, die Pflegemutter erzählt darin von ihremAlltag und ihrer Motivation. Dabei wird schnell deutlich, dass Kindermit Behinderung, deren Eltern sich nicht um sie kümmern können, vielgeringere Chancen haben, in eine Pflegefamilie zu kommen. KerstinHeld tut alles, um ihnen diese Chance zu geben.Ausgezeichnet wurde ebenfalls Tabea Hosche für ihrenWDR-Fernsehbeitrag "Uma und wir". In der sehr persönlichenDokumentation hat die Filmemacherin ihre geistig behinderte TochterUma über mehrere Jahre hinweg mit der Kamera begleitet. Hoschegewährt den Zuschauer*innen dabei einen schonungslosen und sehrdirekten Blick in das Zusammenleben mit einem behinderten Kind. Ein Film, der bewegt und zum Nachdenken anregt."Beide Beiträge bringen eindrucksvoll die Höhen und Tiefen im Familienalltag zum Ausdruck", erklärte Jurymitglied Marc Wilhelm. "Tabea Hosche und Vivian Pasquet gelingt es, die Menschen mit ihren Geschichten wirklich zu berühren." Medienmacher*innen dürfen gespannt sein: Ab Januar 2019 wird die neue Ausschreibung für den Dietmar Heeg Medienpreis 2019 erfolgen, kündigte Wilkes zum Abschluss der feierlichen Preisverleihung an.