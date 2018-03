Geprüft und für gut befunden: Die TEOXANE Hyaluronfiller TEOSYAL®RHA2, RHA3 und RHA4 erhalten FDA-Zulassung (FOTO)

Freising (ots) -Die Zulassung durch die amerikanische Food and Drug Administration(FDA) gilt in Fachkreisen als internationales Gütesiegel, sind dochdie Zulassungskriterien der FDA besonders streng. Gleichzeitig istdie FDA-Zulassung eine Bestätigung der Unternehmensmaxime vonTEOXANE: Seit der Firmengründung im Jahr 2003 in der Schweiz basiertder Unternehmenserfolg auf intensiver Forschung und Entwicklunginnovativer Produkte im Bereich der Hyaluronsäure-Filler für dieästhetische Anwendung. "Wir freuen uns über die FDA-Zulassung fürunsere TEOSYAL®RHA Filler und sehen diese als Motivation für unsereweitere Arbeit im Dienste der Schönheit", so Carolin Marx,Geschäftsführerin von TEOXANE LABORATORIES Deutschland.TEOSYAL®RHA ist ein auf Hyaluronsäure basierendesFaltenunterspritzungsmaterial, das erstmals die Haut und das Gewebebei jeder Bewegung unterstützt und so die Vitalität und Elastizitätbewahrt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass nicht nur statischeMerkmale, sondern auch die Dynamik eines Gesichts wesentlich zuseiner Attraktivität und Einzigartigkeit beiträgt. Vorbei die Zeiteneiner veränderten, unnatürlichen Mimik nach einer Faltenbehandlung.Die Resultate einer Behandlung mit den TEOSYAL® RHA Fillern wirkendank der besonderen Struktur sehr natürlich und sind sofort sichtbar.Sobald das Gel vom Arzt injiziert wurde, glättet es die Falten voninnen, unterstützt das Gewebe und gibt der Haut ihre Elastizitätzurück. Das Gesicht erhält neue Spannkraft und bewahrt dabei seineLebendigkeit und seine natürliche Ausstrahlung. Ein weitererPluspunkt: Das Produkt ist nicht spür- und fühlbar, sondern wird einsmit der dermalen Struktur. "Sie erreichen eine ästhetischeVerbesserung, ohne dabei das Produkt in der Haut oder im Gewebe zuspüren - das ist toll", so das Fazit von Dr. Wolfgang Redka-Swoboda,Medical Director von TEOXANE LABORATORIES Deutschland.Die TEOSYAL®RHA Linie umfasst insgesamt vier verschieden vernetzteProdukte, für unterschiedliche Gesichtsbereiche und Indikationenentwickelt. Die Filler eignen sich besonders für die dynamischenBereiche, etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn,Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté: RHA1 für oberflächlicheund feine Falten, RHA2 für moderate Falten und die Mundregion, RHA3für tiefe Falten und RHA4 für Volumen in erweiterten Bereichen. Davonsind nun nach der FDA Prüfung die Filler TEOSYAL®RHA2, RHA3 und RHA4für die Korrektur von moderaten bis tiefen Falten bei Erwachsenen ab22 Jahren auf den US-amerikanischen Markt zugelassen. RHA1 wirdvoraussichtlich 2019 in neuer Formulierung von TEOXANE der FDA zurPrüfung eingereicht.Pressekontakt:Katja Hörnig (Marketing/ PR)08161-148050k.hoernig@teoxane.deOriginal-Content von: TEOXANE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell